Sanità e innovazione: a Salerno la prima tappa del Lean Healthcare Award 2026

Mercoledì, 22 aprile 2026, alle ore 09.00, presso il “Salone Genovesi” della Camera di Commercio di Salerno (Via Roma, 29), si terrà la prima tappa del Lean Healthcare Award 2026, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei progetti di innovazione organizzativa e digitale nel settore sanitario.

L’evento, dal titolo “Le sfide per una sanità di valore tra innovazione organizzativa e innovazione digitale”, riunirà, nel Salone Genovesi della Camera di Commercio, i principali attori del sistema sanitario campano per un confronto sulle strategie più efficaci per migliorare qualità, efficienza e sostenibilità dei servizi sanitari.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Prete, Presidente della Camera di Commercio di Salerno, Gennaro Sosto, Direttore Generale ASL Salerno, e Ugo Trama della Regione Campania.

A seguire, Alessandro Bacci, Responsabile Scientifico del Lean Healthcare Award, presenterà i risultati e i progetti delle organizzazioni sanitarie regionali in vista dell’edizione 2026 del premio.

Tra i temi centrali dell’incontro, particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione di modelli organizzativi innovativi ispirati ai principi del Lean e del Value Based Healthcare, attraverso la presentazione di esperienze concrete maturate sul territorio.

Tra queste, ASL Salerno, vincitrice della scorsa edizione del Lean Healthcare Award, presenterà il progetto VBHC Telestroke, che mira a ridisegnare il percorso di gestione dell’ictus ischemico acuto attraverso un modello di telemedicina integrato, orientato ai principi della Value Based Healthcare. L’iniziativa consente l’accesso tempestivo a competenze neurologiche specialistiche anche nei presidi periferici, riducendo variabilità clinica e ritardi decisionali. Il modello favorisce un utilizzo più appropriato delle risorse, migliorando gli esiti clinici e l’esperienza del paziente lungo l’intero percorso di cura. Il Telestroke diventa così leva organizzativa e tecnologica per aumentare equità, efficacia e sostenibilità del sistema.

Tra queste, il progetto di decongestionamento dei Pronto Soccorso dell’ASL Napoli 3 Sud, avviato nel 2023 e basato sulla metodologia Lean Six Sigma, ha consentito di migliorare la gestione degli accessi e ridurre i tempi di permanenza, intervenendo su criticità quali inappropriatezza degli accessi e difficoltà di integrazione con i servizi territoriali.

Accanto a questo, l’AORN Santobono Pausilipon presenterà un progetto di efficientamento del processo di gestione degli emocomponenti, sviluppato attraverso un’analisi approfondita dei percorsi e dei dati, che ha portato alla riprogettazione delle modalità di richiesta e utilizzo delle risorse. L’iniziativa ha permesso di migliorare l’appropriatezza, ridurre i tempi di gestione e aumentare la qualità e la sicurezza del servizio per i pazienti.

Un ulteriore esempio di applicazione dei principi Lean riguarda l’AORN Antonio Cardarelli e il percorso del paziente con ernia della parete addominale, nell’ambito della chirurgia di bassa e media intensità. Il progetto si è focalizzato su una tipologia di intervento ad alta frequenza, comune alle diverse unità di chirurgia generale e alla chirurgia week, con l’obiettivo di standardizzare e ottimizzare il percorso del paziente. Tra i benefici attesi figurano la riduzione dei tempi complessivi del percorso, una migliore distribuzione dei carichi di lavoro, la diminuzione dei picchi di attività e l’ottimizzazione degli spostamenti, contribuendo così a un utilizzo più efficiente delle risorse e a un miglioramento dell’esperienza del paziente.

Il cuore dell’evento sarà rappresentato da due tavole rotonde che vedranno il coinvolgimento dei Direttori Generali delle principali aziende sanitarie e ospedaliere della regione. I temi al centro del dibattito riguarderanno:

le sfide per una sanità orientata al valore,

l’integrazione tra innovazione organizzativa e digitale,

il ripensamento dei processi in funzione dei bisogni dei pazienti.

L’iniziativa si configura come un importante momento di confronto tra istituzioni, manager della sanità e stakeholder del settore, con l’obiettivo di promuovere modelli innovativi capaci di generare valore per i pazienti e per il sistema sanitario nel suo complesso.

“Un momento di confronto tra tutti i Direttori sull’importanza dell’ottimizzazione dei processi value oriented per migliorare il percorso di cura delle persone nelle Aziende Sanitarie” dichiara il DG Gennaro Sosto “É motivo d’orgoglio che la prima tappa nazionale parta dalla Campania, regione che può vantare ormai una tradizione consolidata in tema di Lean management applicato alla sanità. Questo evento testimonia quanto le Aziende e il Sistema regionale puntino sull’innovazione degli approcci gestionali, operativi e sulle metriche di performance per aumentare il valore all’interno del “patient journey”.

La prima tappa del Lean Healthcare Award rappresenta così un’occasione strategica per condividere esperienze, risultati e prospettive future della sanità campana, sempre più orientata all’efficienza, alla qualità e all’innovazione.

CS LHA tappa Salerno 2026 PROGRAMMA

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