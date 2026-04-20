Premio Salerno Jazz, la quinta edizione

Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 10, nella Sala Giunta del Comune di Salerno si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Salerno Jazz, firmata alla direzione artistica da Stefano Giuliano che dirigerà la Salerno Jazz Orchestra.

Saranno otto i jazzisti protagonisti del gala-concerto in programma mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21, al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno (piazza Matteo Luciani, 23), promosso dall’Associazione DeArt con il contributo della Regione Campania, del Comune di Salerno e il partenariato della Confcommercio Salerno.

Ufficializzata la prima cinquina dei premiati: Giuseppe Milici, Daniele Scannapieco, Leila Duclos, Giovanni Falzone e Francesca Tandoi, musicisti autorevoli della scena jazz contemporanea, capaci di coniugare ricerca, tradizione e linguaggi internazionali.

A condurre la serata saranno Simona Bencini e Concita De Luca. Voce iconica e raffinata del panorama italiano, storica frontwoman dei Dirotta Su Cuba, Simona Bencini porterà sul palco la sua sensibilità musicale e la sua esperienza artistica, maturata anche attraverso progetti solisti e produzioni indipendenti con l’etichetta Sherazade Sound.

Accanto a lei, la giornalista Concita De Luca guiderà il racconto della serata, leggendo le motivazioni dei premi e restituendo al pubblico il valore dei percorsi artistici celebrati.

Il giorno successivo al gala, il 30 aprile, all’arenile di Santa Teresa a Salerno ci sarà il concerto della Salerno Jazz Orchestra, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno: un appuntamento che porta il jazz nel cuore urbano, rafforzando il dialogo tra musica e comunità.

Info e prenotazioni:

www.premiosalernojazz.it

premiosalernojazz@gmail.com

Botteghino Teatro Verdi 089 662141 – Vivaticket

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