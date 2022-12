Tango e non solo per Concerti d’Autunno giovedì 8 e venerdì 9 a Cava e Salerno.

Il quintetto “La Junta Escondida” per una serata di tango giovedì 8 dicembre nella galleria del Centro per l’artigianato digitale di Cava de’ Tirreni, il pianista ucraino di fama internazionale Alexander Romanovsky venerdì 9 nella chiesa di San Giorgio a Salerno, il rinomato fisarmonicista Samuele Telari il giorno seguente nel salone del Complesso metelliano di San Giovanni. Questi i musicisti d’eccezione attesi in settimana per la stagione dei “Concerti d’autunno” dell’Accademia Jacopo Napoli. Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 19, i biglietti sono acquistabili in prevendita a Cava presso l’edicola “Al Borgo” e online su www.postoriservato.it.

La storia del tango – dal “canyengue” al “tango nuevo” passando per la sua “epoca de oro” – sarà ripercorsa giovedì a Cava nel coinvolgente appuntamento con “La Junta Escondida”, una delle più prestigiose formazioni del panorama tanguero, con Giampaolo Costantini (bandoneon), Leonardo Spinedi (violino e chitarra), Franco Gonzalez Bertolino (viola), Massimo Ceccarelli (contrabbasso), Riccardo Balsamo (pianoforte), in brani, tra gli altri, di Piazzolla, Pugliese, Plaza, Ajeta, Rodriguez.

A soli diciassette anni, nel 2001, vincendo il primo premio all’autorevole Concorso Busoni di Bolzano si impose all’attenzione internazionale; da allora suona con le maggiori orchestre e nei teatri più importanti al mondo. E’ Alexander Romanovsky, lo speciale protagonista del concerto di venerdì 9 nella chiesa di San Giorgio a Salerno, dove interpreterà opere di Chopin (Ballata n. 1 op. 23 e Scherzo n. 2 op. 31), Beethoven (Sonata op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna”) e Rachmaninov (Etudes Tableaux op. 39).

Questo straordinario tris di concerti si concluderà sabato 10 a Cava con il pluripremiato Samuele Telari, fisarmonicista tra i più apprezzati in Italia e all’estero. Nel salone del Complesso di San Giovanni, il musicista spoletino spazierà da Paganini (La Campanella) a Schnittke (Revis Fairy Tale), da Schubert (Andante con moto dal Quartetto n. 14 D 810) a Sciarrino (Vagabonde Blu), Runchak (Devoted to Igor Stravisnky) e Mantovani (Chrono).

Inizio concerti, ore 19.

Concerto dell’8 dicembre: posto unico, 15 euro; ridotto (per studenti under 25), 10 euro.

Concerti del 9 e 10 dicembre: posto unico, 10 euro; ridotto (per studenti under 25), 6 euro.

Info: www.jacoponapoli.it