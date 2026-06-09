Sopralluogo del Sindaco De Luca in Via Fieravecchia: Proseguono i Lavori di Restauro

Questa mattina, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha effettuato un sopralluogo in via Fieravecchia per monitorare l’avanzamento dei lavori di restauro delle traverse del Corso Vittorio Emanuele. L’intervento, di grande rilevanza per il centro storico della città, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana volto a valorizzare il patrimonio architettonico e a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici.

Durante la visita, De Luca ha evidenziato come i lavori stiano procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. Questo aspetto è cruciale non solo per garantire il rispetto delle tempistiche, ma anche per assicurare che la qualità del restauro rispetti gli elevati standard previsti. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di completare l’intervento in tempi brevi, affinché i cittadini possano tornare a godere di uno spazio rinnovato e funzionale.

Il restauro delle traverse del Corso Vittorio Emanuele è parte di un progetto più ampio che mira a rigenerare il centro cittadino, rendendolo più attrattivo sia per i residenti che per i turisti. Questi lavori non solo migliorano l’estetica della zona, ma hanno anche un impatto significativo sulla vivibilità e sull’economia locale, favorendo l’afflusso di visitatori e stimolando le attività commerciali.

La riqualificazione di via Fieravecchia, storicamente una delle arterie principali del centro, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico di Salerno. L’amministrazione comunale ha avviato negli ultimi anni numerosi interventi di recupero e restauro, mirati a preservare la storia e l’identità della città, mentre si cerca di adattare gli spazi alle esigenze contemporanee.

Il sindaco De Luca ha espresso soddisfazione per il buon andamento dei lavori e ha invitato i cittadini a essere pazienti durante il periodo di cantiere, sottolineando che il risultato finale sarà un significativo miglioramento della qualità della vita urbana. La riapertura delle traverse del Corso Vittorio Emanuele, prevista per il prossimo mese, rappresenterà un passo importante verso la completa valorizzazione del centro storico di Salerno.

In conclusione, il sopralluogo di oggi non è solo un momento di verifica, ma anche un segnale di attenzione da parte dell’amministrazione comunale verso le esigenze della comunità. Il restauro di via Fieravecchia e delle traverse circostanti è, infatti, un progetto che coinvolge non solo aspetti estetici, ma anche sociali ed economici, rendendo Salerno sempre più attrattiva e vivibile.