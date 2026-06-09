Salerno: modifiche all’ordinanza sulla musica all’aperto

Il Comune di Salerno sta per apportare delle modifiche significative all’ordinanza che attualmente vieta la musica e gli intrattenimenti all’esterno dei pubblici esercizi. Questa decisione arriva in risposta a numerose sollecitazioni da parte di esercenti e cittadini, i quali hanno espresso la necessità di riattivare eventi musicali e di intrattenimento all’aperto, specialmente in un periodo in cui la socialità e la vivibilità degli spazi pubblici sono più che mai richieste.

L’ordinanza, che era stata introdotta per motivi di ordine pubblico e sicurezza, ha suscitato non poche polemiche. Molti ristoratori e baristi, infatti, hanno lamentato un impatto negativo sulle loro attività, soprattutto durante la stagione estiva, quando la presenza di turisti e visitatori è massiccia. La musica all’aperto, secondo gli operatori del settore, rappresenta un elemento fondamentale per attrarre clienti e animare le serate salernitane.

Il sindaco Vincenzo De Luca, ascoltando le istanze della comunità, ha quindi avviato un processo di revisione dell’ordinanza, cercando un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la voglia di socialità. Le modifiche previste non solo permetteranno la ripresa di eventi musicali, ma stabiliranno anche delle regole precise per garantire il rispetto della quiete pubblica e il decoro urbano.

Tra le novità in discussione, ci sono limiti orari per le esibizioni musicali e la necessità di ottenere autorizzazioni specifiche per eventi di maggiore portata. Queste misure mirano a evitare situazioni di disturbo per i residenti, garantendo al contempo un’offerta culturale e di intrattenimento di qualità per i cittadini e i turisti.

L’amministrazione comunale ha sottolineato che le nuove disposizioni saranno il frutto di un confronto aperto con le categorie interessate, inclusi i rappresentanti dei pubblici esercizi e delle associazioni di categoria. Questo approccio collaborativo è stato ritenuto fondamentale per trovare soluzioni che possano soddisfare le diverse esigenze della comunità.

In conclusione, le modifiche all’ordinanza sulla musica all’aperto rappresentano un passo importante per la città di Salerno, che punta a rilanciare la propria offerta di intrattenimento e a favorire la socialità, senza trascurare la sicurezza e il rispetto per i cittadini. L’attesa è ora rivolta all’effettiva attuazione delle nuove norme e alla loro accoglienza da parte della comunità locale.