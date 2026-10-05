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Sondaggi politici, Fratelli d’Italia risale ai livelli di luglio e Pd scende ancora

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito e torna ai livelli di luglio, la Lega tocca un nuovo minimo, così come il Pd, mai così in basso negli ultimi 2 anni. Roberto Vannacci in discesa per la prima volta. Questa la fotografia della media dei sondaggi tra il 27 settembre e il 3 ottobre fatta da Termometro politico sulla base delle intenzioni di voto. 

Secondo la media delle rilevazioni di sei istituti – Tp, Lab21, Piepoli, Swg, Eumetra, Only Numbers -, la principale novità è la nuova crescita di Fratelli d’Italia. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ai livelli di luglio, salendo fino al 27,6%, dopo una fase di calo. Nell’ambito della maggioranza, la Lega tocca un nuovo minimo, scendendo al 5,3%. Nessuna variazione per Forza Italia, che resta al 7,3%. Tra i dati più significativi, spicca la prima frenata di Futuro Nazionale: il partito fondato e guidato da Roberto Vannacci viene segnalato in discesa per la prima volta, con il 7,6%. 

All’opposizione momento negativo per il Pd, che tocca un nuovo minimo biennale: il partito della segretaria Elly Schlein scende al 20,3%, ma non ne approfitta il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che scende sotto il 13% al 12,9%. Crescono, invece, Alleanza verdi e sinistra, al 6,4%: si tratta dell’unico progresso nel campo largo. Italia viva di Matteo Renzi è ferma al 2,4% e +Europa arretra all’1,5%. Fuori dai poli Azione di Carlo Calenda è stabile al 3,1%. 

politica

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