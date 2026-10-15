Home Ultim'ora Conference League, oggi Atalanta-Pafos: orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Conference League, oggi Atalanta-Pafos: orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Unicusano Pagani Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

(Adnkronos) – Match d’esordio per l’Atalanta in Conference League. Oggi, giovedì 15 ottobre, i bergamaschi ospitano i ciprioti del Pafos – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena nella prima giornata della terza competizione europea. La squadra guidata in panchina da Maurizio Sarri è reduce dalla vittoria di lunedì per 3-1 contro il Venezia in un match della sesta giornata di Serie A che ha interrotto una serie di 3 sconfitte di fila in campionato. 

La sfida tra Atalanta e Pafos è in programma oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:  

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolašinac, Bernasconi; Kessié, Éderson; De Ketelaere, Samardžić, Elmas; Scamacca. Allenatore: Maurizio Sarri. 

PAFOS (4-3-3): Majecki; Bruno Felipe, David Luiz, Mmaee, Nikolas Iōannou; Šunjić, Pêpê; Correia, Lelê, Sema. Allenatore: Ricardo Sá Pinto. 

La partita Atalanta-Pafos sarà trasmessa in diretta su Sky. Il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e NowTV 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it