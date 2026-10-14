Home Ultim'ora Gasperini: “Avevamo surclassato il Real, poi ci siamo piantati, difficile spiegare perché”

Gasperini: “Avevamo surclassato il Real, poi ci siamo piantati, difficile spiegare perché”

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Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – “Ci siamo piantati sul traguardo nel modo anche meno previsto, sulle delle situazioni di calcio d’angolo, dove siamo stati veramente passivi. Abbiamo perso una partita che avevamo condotto in un modo notevole. Difficile cercare delle situazioni diverse se non analizzare mentalmente. Loro hanno risorse su calcio d’angolo ma nel primo tempo non c’era questa negatività che abbiamo mostrato nel finale, quasi fossimo paralizzati dalla situazione”. Così l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini dopo il ko con il Real Madrid per 4-3 all’Olimpico nella seconda giornata di Champions League con i giallorossi avanti per 3-1 a sette minuti dal 90′ 

“A me sembra che il Real non ce la facesse più -aggiunge il tecnico giallorosso-. Potevamo fare anche qualche altro gol. Li abbiamo surclassati in tutto. Loro hanno fatto i gol e giustamente valgono, sono stati bravi a metterci fisicità. Per il resto non sono stati sicuramente all’altezza. L’abbiamo vista tutti la partita. Quindi è chiaro che si lavora su quelle basi, poi le gare vanno portate in fondo e i minuti finali sono fondamentali anche se hai il doppio vantaggio. Sicuramente dobbiamo partire dalla prestazione perché abbiamo giocato con il Real e lo abbiamo fatto in quel modo. Poi è chiaro che bisogna guardare anche gli aspetti negativi”.  

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