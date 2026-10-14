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Mourinho: “Sul 3-1 per tutti la partita era morta invece erano morti i giocatori della Roma”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – “Sul 3-1 per tutti la partita era morta, ma quelli che erano morti erano i giocatori della Roma, perché è molto difficile mantenere quella intensità. Ho fatto dei cambi sul 3-1: prendere il quarto o il quinto gol non avrebbe cambiato molto. Da quel momento sono stati loro a non avere più la capacità tattica e fisica di reagire”. L’allenatore del Real Madrid José Mourinho commenta così la rimonta della sua squadra contro la Roma dal 1-3 a 4-3 nei minuti finale del match valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League.  

“Nella prima parte del match la Roma è stata superiore sotto tutti gli aspetti, tutti. E poi venti minuti in cui è stato impossibile fermare il Real. Due fasi completamente distinte. Loro ci hanno sorpreso all’inizio con Soulé sulla fascia, una soluzione che ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo, quando eravamo più organizzati per affrontare questa situazione, abbiamo preso un secondo gol ridicolo, che non si può prendere a questo livello”. 

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