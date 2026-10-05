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E’ morta Alessandra Moneti, la giornalista aveva 60 anni. Il cordoglio del ministro Lollobrigida e di Coldiretti

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Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – Giornalista di grande acume e professionalità, è morta oggi a Roma Alessandra Moneti all’età di 60 anni dopo un improvviso malore. Moneti era redattrice dell’Ansa e seguiva da anni il settore agroalimentare sotto il profilo della politica economica senza tralasciare di raccontare il mondo del vino e del food da varie angolazioni, anche di tendenze. Moneti ha seguito con costanza e dedizione i principali appuntamenti istituzionali. Era una giornalista cordiale e gentile con i colleghi, dotata di ironia, vivace e attenta al prossimo. 

“È con profondo dolore che apprendo della scomparsa di Alessandra Moneti, giornalista dell’Ansa che ho avuto modo di incontrare e conoscere in tante occasioni istituzionali. Era una giornalista appassionata, attenta e competente, che ha seguito con grande professionalità il mio lavoro e numerosi eventi del Ministero. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne non solo la serietà e la professionalità, ma anche la gentilezza e la disponibilità che sempre l’hanno contraddistinta. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta la redazione”, le parole del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. 

Anche Coldiretti esprime profondo cordoglio per la scomparsa della giornalista, “per tanti anni punto di riferimento della stampa agricola e agroalimentare italiana. Con competenza, rigore e una conoscenza profonda del settore, Alessandra ha raccontato per anni l’agricoltura, il cibo e il Made in Italy, seguendone da vicino trasformazioni, difficoltà e successi. Ma accanto alla grande professionalità resteranno soprattutto la sua umanità e la sua gentilezza che non faceva mai mancare. Alla sua famiglia, ai colleghi dell’Ansa e a quanti hanno condiviso con lei tanti anni di lavoro va l’abbraccio e il cordoglio dell’ufficio comunicazione e di tutta la Coldiretti”. 

economia

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