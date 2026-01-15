San Gregorio Magno, inaugurazione campo sportivo ristrutturato

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Giovedì 15 Gennaio 2026, alle ore 14:30 si terrà la cerimonia di inaugurazione del Campo Sportivo “Pierino Lordi”.

All’evento inaugurale prenderanno parte, oltre al Sindaco Nicola Padula e all’Amministrazione Comunale, anche il dr. Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti (LND) ed il Vicepresidente Giuseppe Alfano.

Sarà una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, per celebrare il ritorno in grande spolvero del Campo Sportivo “Pierino Lordi”, dopo i lavori di ristrutturazione, finanziati dal fondo Sport e Periferie.

Si tratta di una struttura completamente rinnovata, sicura, fruibile ed efficiente.

Questo il programma della giornata, dopo i saluti istituzionali, si affronteranno sul campo, con un manto completamente rifatto, le squadre senior dell’Atletico San Gregorio e l’ASD Calcio Gregoriana.

A seguire, spazio ai più piccoli con la partita Atletico San Gregorio – Leoncini Gregoriani.

Un momento di sport, di unione e di divertimento.

