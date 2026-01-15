Amalfi, corso di visual merchandising per operatori di commercio e turismo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Il Comune di Amalfi, per il tramite della Destination Management and Marketing Organization Visit Amalfi (DMO), promuove un workshop gratuito in Visual Merchandising rivolto a tutti gli operatori commerciali e turistici di Amalfi.

L’iniziativa si inserisce nel Piano Strategico per il Turismo di cui si è dotato il Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano: un’azione rivolta a creare un’esperienza visiva e sensoriale integrata in linea con la strategia messa in campo dall’Amministrazione, per una Città sempre più bella e attrattiva, che sappia valorizzare le sue bellezze paesaggistiche, culturali e architettoniche.

Il Visual Merchandising è l’arte di esporre i prodotti in modo strategico per stimolare i sensi e creare un’esperienza emozionale nel visitatore: il corso sarà tenuto da Cristiano Baronti, Visual Manager con oltre vent’anni di esperienza nel settore del Visual e della comunicazione espositiva.

«Oltre a fornire gli elementi e le strategie del Visual Merchandising – afferma il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – questa attività è finalizzata anche a completare il processo partecipato per la modifica del Piano degli Arredi minori, il cui iter di revisione fa seguito ad alcuni incontri organizzati con i rappresentanti delle associazioni di categoria FENAILP e UNICA, svoltisi nei mesi scorsi».

Il workshop sarà strutturato in tre sessioni distinte e si svolgerà presso il Salone Morelli di Palazzo San Benedetto nelle giornate di sabato 7 febbraio 2026 (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) e di domenica 8 febbraio 2026 (dalle 10:00 alle 13:00).

Il programma di studio si concentrerà, nella prima giornata, sull’analisi del territorio e dell’identità visiva di Amalfi, per poi concentrarsi sui fondamenti della strategia comunicativa e sugli elementi di base del visual merchandising, per concludersi con una fase laboratoriale dedicata alla lettura del punto vendita. La sessione di domenica 8 febbraio 2026 si aprirà con un’esercitazione di recap degli elementi di studio analizzati in precedenza, per poi proseguire con la presentazione del Piano Arredi, tra obiettivi e linee guida strategiche e la discussione tecnica con gli architetti del Comune di Amalfi, in un processo partecipato con gli operatori del settore e la raccolta di eventuali proposte.

Per partecipare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo prodotto@visitamalfi.info entro venerdì 28 gennaio 2026 alle ore 12:00, indicando i nominativi dei partecipanti e il ruolo che ricoprono all’interno dell’attività.

PROGRAMMA DEL CORSO

 

SABATO 7 FEBBRAIO 2026

 

ANALISI DEL TERRITORIO E IDENTITA’ VISIVA DI AMALFI

– Caratteristiche del tessuto commerciale
– Colori, materiali, profumi e percezioni
– Come trasformare Amalfi in un linguaggio espositivo coerente
– Indicazioni operative
– Chiusura tecnica della sessione

 

FONDAMENTI DI STRATEGIA COMUNICATIVA

– Comunicazione visiva applicata al retail – storytelling e coerenza espositiva
– Errori più comuni
– Costruzione del messaggio visivo

 

VISUAL MERCHANDISING APPLICATO – LE BASI

– Regole professionali dell’esposizione
– Guidare lo sguardo del cliente
– Tecniche di valorizzazione del prodotto

 

LABORATORIO PRATICO: LETTURA DEL PUNTO VENDITA

– Analisi delle criticità con coinvolgimento partecipanti
– Identificazione dei punti di forza
– Check Visual Pro: come difendere la propria identità innovandosi 

 

DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026

 

ESERCITAZIONE

– Breve recap del giorno precedente con osservazioni
– Prova di applicazione delle tecniche affrontate
– Micro-layout: tavoli, scaffali, pareti, vetrine
– Esercitazioni in aula con esposizioni dirette (si consiglia agli operatori di portare una piccola valigia con i propri elementi espositivi)

 

APPROFONDIMENTO VISUAL E CORREZIONI

– Revisione dei lavori
– Miglioramenti espositivi diretti su attività storiche – Strategie personalizzate per i negozi presenti

 

BREVE PRESENTAZIONE DEL PIANO ARREDI

– Introduzione sintetica al Piano Arredi
– Obiettivi principali
– Linee guida generali
– Collegamento con il percorso visivo della situazione attuale del territorio e del Piano Arredi di Amalfi

 

DISCUSSIONE TECNICA DEL PIANO ARREDI CON GLI ARCHITETTI DEL COMUNE DI AMALFI

– Analisi delle modifiche da proporre
– Valutazione estetica e funzionale
– Integrazione con le esigenze degli operatori

 

PROCESSO PARTECIPATO

– Confronto con gli operatori dei vari settori del territorio

– Raccolta di osservazioni e proposte

 

CHIUSURA LAVORI

– Confronto finale
– Domande e risposte
– Saluti e conclusione del workshop

 

Docente Cristiano Baronti – Visual Manager – VISUAL PRO, Firenze

Cristiano Baronti è un Visual Manager con oltre vent’anni di esperienza nel settore del Visual Merchandising e della comunicazione espositiva. Attivo dal 2003, ha collaborato con numerosi brand e attività commerciali (Rinascente Milano, Corneliani, Briglia 1949 Napoli, Replay etc.) sviluppando progetti di valorizzazione visiva (mercatini di Natale Montepulciano, Target Milano per Apple), identità di punto vendita e strategie espositive integrate.

È docente presso CNA Firenze e altri enti di categoria, ha ottenuto il riconoscimento di Maestro Visual/Vetrinista presso la Doriano Missora School di Milano. Specializzato in Visual Marketing applicato, affianca aziende e operatori del commercio con un approccio orientato alla qualità, alla funzionalità e alla coerenza estetica e all’innovazione Visiva.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto riconoscimenti come Visual Vetrinista Europeo, per brand e collaborazioni distinguendosi per metodo, creatività e capacità di innovazione.

