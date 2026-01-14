Cambio di stagione: come prevenire il mal di gola

Il passaggio dall’estate all’autunno, e successivamente all’inverno, rappresenta un periodo in cui il mal di gola tende a manifestarsi con maggiore frequenza. Le variazioni improvvise di temperatura e l’incertezza su come vestirsi favoriscono l’insorgenza di raffreddori, irritazioni della gola e, nei casi più accentuati, anche di stati febbrili.

Con l’arrivo del freddo, alcuni disturbi tornano con regolarità e tra i più frequenti c’è il mal di gola. Fortunatamente, bastano pochi semplici accorgimenti per prevenirlo.

Le cause del mal di gola stagionale

Per contrastare il mal di gola è innanzitutto utile comprenderne le cause. Quello che comunemente definiamo “mal di gola” corrisponde, in termini medici, a una faringite, ossia un’infiammazione temporanea delle mucose che rivestono la gola. I sintomi più frequenti includono bruciore, dolore intenso nella zona faringea e difficoltà nella deglutizione.

Sfatiamo subito un mito: non è il freddo a farci ammalare, ma gli sbalzi di temperatura e il riscaldamento artificiale, che rendono gli ambienti più secchi. Di conseguenza, le mucose tendono a seccarsi, insieme al muco che normalmente riveste le vie respiratorie. Tuttavia, questo strato di muco svolge un ruolo fondamentale: impedisce a batteri e virus di penetrare in profondità e attecchire nelle vie respiratorie.

A favorire la diffusione dei virus e dei malanni stagionali, è anche la permanenza in ambienti chiusi, affollati e poco ventilati. Per questo esiste una correlazione tra le stagioni fredde e il mal di gola. Per fortuna, però, i disturbi stagionali possono essere prevenuti, supportando adeguatamente il sistema immunitario del nostro corpo.

I principali rimedi contro i malanni di stagione

Quando ci si trova all’aperto, è utile proteggere le vie respiratorie coprendo naso e bocca, in modo da mantenere un ambiente umido. Respirare attraverso il naso consente inoltre di sfruttare l’azione filtrante del muco nasale. Allo stesso tempo, è fondamentale lavarsi frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso, poiché questo riduce il rischio di trasmissione di batteri e virus.

Inoltre, è importante anche aerare regolarmente gli ambienti affollati e ricordarsi di coprire la bocca con la mano quando si starnutisce. Questo gesto non è solo una questione di buona educazione, ma rappresenta una reale misura preventiva, poiché la mano funge da barriera contro la diffusione dei patogeni.

Poi, se le misure preventive non sortiscono gli effetti sperati, è necessario intervenire. I malanni stagionali di solito durano fino a 10 giorni, ma in presenza di sintomi particolarmente intensi è consigliabile consultare un medico per definire la terapia più adeguata alla singola situazione. In particolare, durante la fase acuta della faringite, degli sciroppi lenitivi per la tosse secca o grassa come Bisolvon sono tra i principali rimedi per il mal di gola. Durante la terapia, può essere utle accompagnare i rimedi farmacologici con soluzioni naturali, come i lavaggi nasali, gli aerosol, gli umidificatori per gli ambienti e le bevande calde con effetto balsamico.

