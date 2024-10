Premio Cilento Poesia

Si terrà giovedì 3 ottobre, alle ore 10.30, presso la Sala “M. De Cunzo” di Palazzo Ruggì D’Aragona, sede della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, in via Tasso 46, Salerno, la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del “Premio internazionale Cilento Poesia”, in programma a Salerno il prossimo 10 ottobre alle ore 19:30, presso il Teatro Sala Pasolini di Salerno.

L’evento, finanziato dal Ministero della Cultura, è organizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino in collaborazione e con il patrocinio della Regione Campania, Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Comune di Salento Cilento, Comune di Roccadaspide, Ente Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Università degli Studi di Salerno – DISPAC, DISPS, DIPSUM, Centro Contemporaneo delle Arti, Fondazione della Comunità Salernitana, Associazione Uni in Strada di Salerno e Teatro Pubblico Campano.

Alla presentazione, prenderanno parte la Soprintendente Raffaella Bonaudo, l’ideatore del Premio Menotti Lerro, il Funzionario della Soprintendenza Rosa Maria Vitola responsabile del progetto “Premio Internazionale Cilento Poesia”, il consulente alla cultura del Sindaco di Salerno Ermanno Guerra e la Commissione del Premio.