In Ricomincio da Taac Renato Avallone e I Villa PerBene

Martedì 1 ottobre, alle 21.00, al Cinema The Space di Salerno, ci sarà una proiezione speciale di “Ricomincio da Taaac”, l’atteso secondo film de “Il Milanese Imbruttito”, con la presenza in sala dell’attore salernitano Renato Avallone e del gruppo comico de I Villa PerBene. In uscita nei cinema italiani giovedì 26 settembre 2024, il film è ancora una volta diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi e prodotto da Giovanni Cova per QMI in associazione con Medusa Film e Ramaya Productions e in collaborazione con Prime Video.

L’iconico “Signor Imbruttito”, manager milanese purosangue ormai entrato nell’immaginario collettivo, perde lavoro, casa e famiglia a seguito dell’acquisizione della sua azienda da parte di una multinazionale americana, la Blacksun, molto attenta all’inclusione e alla sostenibilità; per sbarcare il lunario, si ritroverà a fare il rider e altri lavori umili che da sempre ha disprezzato e dileggiato, in un divertente contrappasso dantesco.

Nel cast, oltre ai salernitani Renato Avallone e I Villaperbene (Chicco Paglionico, Andrea Monetti e Francesco D’Antona), ci sono Brenda Lodigiani (nei panni dell’Imbruttita), Paolo Calabresi (l’imprenditore visionario e ambientalista Aldo Brusini), Laura Locatelli (la Wife), Leonardo Uslengo (il Nano), Valerio Airò Rochelmeyer (il Giargiana), Renato Avallone (lo Statale) e le new entry Maurizio Bousso (Martin), Francesco Mandelli (Frank Black), Raul Cremona (Fabio Galanti), Martina Sammarco (Karima), Tommy Kuti (Obi) e Tiberio Cosmin (Adrian), anche Andrea Di Marco, l’esilarante e pungente comico ligure, fondatore del “Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi”, goliardico partito politico noto per battersi contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria.

Accanto a loro, tante guest star: insieme ai già apprezzati Claudio Bisio (il Boss) e Jake La Furia (il Notaio Bartolini) anche Daniele Adani, lo chef Ruben Bondì, Licia Colò. Impreziosiscono il cast Martina Bonan, Charlotte M e l’influencer Maryna.

“Il Milanese Imbruttito” è un social brand di grande successo di proprietà di Shewants creato nel 2013 da Marco De Crescenzio, Federico Marisio e Tommaso Pozza, che oggi conta 2 milioni di follower su Facebook, più di 750mila su Instagram, più di 520mila sul canale ufficiale YouTube e 240mila su TikTok.

“Ricomincio da Taaac” è un film di 100 minuti ca, una produzione QMI in associazione con Medusa Film e Ramaya Productions e in collaborazione con Prime Video; prodotto da Giovanni Cova; regia di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi; sceneggiatura di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi, Marco De Crescenzio, Federico Marisio, Tommaso Pozza. Produttore delegato QMI Filippo Broglia e Claudia Di Lascia; si ringrazia Portanuova, location partner del film. “Ricomincio da Taaac” è un “Film Green”. Realizzato con il contributo del PR FESR Lombardia 2021-2027 – Bando Lombardia per il Cinema.