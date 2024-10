Campania protagonista alla Biennale dei Licei Artistici

La Campania protagonista alla V Biennale dei Licei Artistici, che si inaugura il 1 ottobre 2024, alle 16, presso il Museo delle Civiltà, a Roma.

Il progetto, inserito nel Programma di Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è realizzato dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici (ABiLiArt) con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt). La mostra resterà aperta fino al 20 ottobre 2024.

Le scuole artistiche della Campania hanno scelto di partecipare e di valorizzare così il grande patrimonio artistico della Regione. Ventiquattro istituti delle provincie di Napoli, Avellino, Caserta e Salerno porteranno le loro opere nell’Expo dei licei artistici italiani. Quattordici le scuole di Napoli e provincia: i licei artistici Umberto Boccioni, Giovanni Caselli, Don Lorenzo Milani, Filippo Palizzi e “Di Napoli” tutti del comune capoluogo di regione. Ci saranno anche il Liceo artistico Bruno Munari di Acerra, l’Enrico Sereni di Afragola, il Leonardo da Vinci di Aversa, il Georg Buchner di Ischia, l’Ettore Majorana di Pozzuoli, il Caravaggio di San Gennaro Vesuviano, il Francesco Grandi di Sorrento, il Giorgio De Chirico di Torre Annunziata e il liceo artistico Francesco Degni di Torre del Greco. Caserta è presente con cinque scuole: San Leucio ed Enrico Mattei, di Caserta, Vincenzo Corrado, di Castel Volturno, Galileo Galilei, di Piedimonte Matese e Agostino Nifo, di Sessa Aurunca. Tre i licei della provincia di Salerno: il Sabatini – Menna nel capoluogo, l’Alberto Galizia di Nocera inferiore e il Pomponio Leto di Teggiano. La provincia di Avellino è rappresentata da due licei: il Paolo Anania De Luca del capoluogo e il Ruggero II di Ariano Irpino.

La Biennale dei Licei Artistici è un incubatore di creatività e di innovazione, uno spazio-tempo autentico di interazione e partecipazione, in cui l’arte contemporanea rappresenta il mezzo per vivere e condividere la cultura, diffondendo il valore della conoscenza e della creatività e affidando la diffusione di tali valori alle nuove generazioni.

Le scuole italiane e straniere che sono state selezionate dal Comitato Tecnico Scientifico del progetto presentano opere ispirate al “sogno”, tematica di questa 5°edizione. Il sogno – realistico o immaginario, idilliaco o perturbante – è intenso come progetto, come fantasia, come desiderio, come speranza, come utopia … Visione concreta o anticipazione, espressione di fiducia o tormento. Sogno artistico come realizzazione nel mondo di ogni giorno di qualcosa di impalpabile e fragile, cercando di cambiare il mondo intorno a noi.

Il progetto ha coinvolto 210 Licei Artistici italiani, di cui 167 selezionati partecipanti alla mostra e al concorso. Le opere in mostra sono 207, di cui 186 di studentesse e studenti italiani e 21 di studentesse e studenti di scuole d’arte europee ed internazionali.

La mostra si articola in tre sezioni: La Mostra, dedicata alle opere di studentesse e studenti dei Licei Artistici italiani; Licei dal Mondo, dedicata alle opere di di studentesse e studenti delle scuole europee ed internazionali; Omaggio ai Maestri, dedicata ad artisti che sono stati docenti o allievi di una scuola d’arte italiana. Le opere in mostra sono realizzate senza vincoli o indicazioni in termini di materiali o tecniche, su supporti analogici o digitali, avvalendosi anche di elementi sonori e luminosi e di movimenti meccanici ed elettrici.

A conclusione del progetto, verrà attivata l’azione ViaggiArte, il cui obiettivo è un’ulteriore messa in contatto e condivisione tra le realtà dell’istruzione artistica italiana ed internazionali.

Il catalogo della mostra è a cura della casa editrice Gangemi di Roma e si compone delle immagini delle opere e di una serie di saggi sulla tematica della mostra, a partire dal distico di un verso del poeta Giovanni Pascoli, tratto da Alexandros: “Il sogno è l’infinita ombra del vero”.

La Giuria della 5a edizione della Biennale dei Licei Artistici, presieduta in questa 5° edizione da Giovanni Bianchi, Professore di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di Padova, designerà le opere vincitrici. Per la prima sezione della mostra sono previsti tre premi, e un premio per la seconda, mentre per entrambe le sezioni la Giuria potrà assegnare anche delle menzioni speciali. Le opere vincitrici del concorso connesso alla mostra saranno premiate il 2 ottobre 2024, alle ore 10.30, nella Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara.

Gli eventi inaugurali saranno moderati dalla giornalista RAI Simona Rolandi.

Il progetto è sostenuto da Fabriano (La bella carta) – la più antica cartiera d’Europa, fondata nel 1264 e tra i produttori di carta più importanti al mondo; Grimaldi Lines (La nave della Biennale) – Compagnia di navigazione che dal 2018 ospita a bordo delle navi Cruise Roma e Cruise Barcelona le opere della Biennale dei Licei Artistici, che “viaggiano” così tra Roma e Barcellona; Gruppo Cenpis – Accademia del Talento e Qualità della Vita, il più importante gruppo italiano per il recupero e la riuscita delle persone; Ligamina Inc – charity statunitense volta alla conservazione e allo studio del patrimonio artistico italiano.