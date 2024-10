Sparatoria al mercato ittico, due morti

Questa mattina, il mercato ittico di Salerno è stato teatro di un tragico evento: un duplice omicidio ha sconvolto la comunità locale.

Un uomo di 72 anni, proprietario di un’attività commerciale all’interno del mercato, è al centro di questo drammatico episodio. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato a tale tragedia, e le indagini sono in corso per fare luce sui motivi che hanno scatenato la violenza.

L’anziano commerciante ha aperto il fuoco contro due uomini: un 58enne che è morteo sul colpo e un 48enne che è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono accorse immediatamente diverse ambulanze, nel tentativo di prestare soccorso alle vittime e di contenere la drammatica situazione. La scena del crimine è stata subito circondata e messa in sicurezza dalle forze dell’ordine.

Dopo il fatto, il responsabile del duplice omicidio ha deciso di costituirsi. Si è recato spontaneamente alla Stazione dei Carabinieri di Mercatello, consegnando loro l’arma utilizzata per compiere l’orrendo crimine.

Le indagini sono attualmente in corso sotto il coordinamento della Procura. Carabinieri e Polizia stanno collaborando strettamente per raccogliere tutte le prove necessarie e chiarire i dettagli di quanto accaduto. L’obiettivo principale è comprendere le reali motivazioni che hanno portato un uomo anziano a compiere un gesto così estremo e devastante.