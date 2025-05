Incidente sul lavoro in provincia di Salerno dove un operaio è caduto da una scala ed è morto.

È accaduto lunedì mattina a Scafati, dove il 60enne ha perso la vita nonostante l’arrivo dei soccorsi.

L’incidente è avvenuto in un immobile in ristrutturazione in via Don Angelo Pagano.

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale Asl per i primi accertamenti del caso.