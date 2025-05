La Salernitana si gioca la B ai playout

La Salernitana tiene viva la speranza di salvezza! Dopo una stagione difficile, i granata sono riusciti a evitare la retrocessione diretta e si giocheranno lo spareggio contro il Frosinone. La vittoria per 0-2 contro il Cittadella è stata fondamentale, con Hrustic che ha aperto le marcature su punizione e Simy che ha siglato il secondo gol.

Il tecnico Pasquale Marino ha fatto scelte coraggiose, lasciando fuori giocatori esperti e puntando su chi aveva giocato meno, ottenendo risposte importanti. Ora la squadra proverà a sfruttare il fattore Arechi, dove ha ottenuto 9 vittorie e una media spettatori di oltre 13mila unità.

La società ha chiesto prezzi simbolici per gli abbonati e accessibili per tutti i tifosi, sperando in un grande sostegno per la sfida decisiva. Sarà una battaglia intensa! ⚽🔥