Torna Salerno Danza d’aMare, l’evento dell’estate torna a far sognare

Dal 17 al 20 luglio 2025, la città di Salerno si trasformerà in un palcoscenico vivace e accogliente con SALERNO DANZA d’aMare, l’appuntamento estivo più atteso da chi ama la danza.

Giunto alla 17ª edizione, l’evento richiama ogni anno giovani danzatrici e danzatori, famiglie e insegnanti da tutta Italia e anche dall’estero. Quattro giorni intensi di studio, emozioni e spettacolo, pensati per chi coltiva ogni giorno la propria passione per la danza.

Ideato e diretto da Carmine Landi, membro del Council International Dance c/o UNESCO, SALERNO DANZA d’aMare è molto più di una rassegna:

“Non è solo un evento – spiega Landi – è un luogo dove si cresce, si condividono emozioni, si costruiscono ricordi. Anche quest’anno abbiamo alzato l’asticella, portando a Salerno grandi nomi della danza e offrendo a tutte e tutti la possibilità di vivere un’esperienza davvero speciale.”

Una formazione di qualità, in un’atmosfera unica

Durante le giornate dell’evento sarà possibile partecipare a stage, workshop e laboratori coreografici con maestri di fama nazionale e internazionale, tra cui:

André De La Roche, Little Phil, Kristina Grigorova, Oliviero Bifulco, Rimi Cerloj, Alessia Landi, Nico Benedetti, Cinzia Longhi e Michel Ramos.

Il programma abbraccia numerosi stili: danza classica, contemporanea, modern jazz, hip-hop, jazz funk, reggaeton, heels e modern, in un clima positivo e stimolante, dove ogni partecipante viene seguito con attenzione e spronato a dare il meglio di sé.

Palcoscenico, emozioni e talento

Uno dei momenti più attesi sarà il Galà degli Allievi, in programma presso l’Auditorium del Centro Sociale di Salerno. Un’occasione preziosa per salire sul palco, esibirsi e vivere da protagonisti la magia dello spettacolo, davanti a un pubblico caloroso.

A seguire, il Concorso Internazionale di Danza, dove giovani talenti potranno mettersi in gioco davanti a una giuria di eccellenza, composta da: André De La Roche, Little Phil, Kristina Grigorova e Oliviero Bifulco.

In palio borse di studio, premi speciali e reali opportunità di crescita artistica.

Un’esperienza che resta nel cuore

SALERNO DANZA d’aMare è pensato per tutti: per chi sogna la danza come futuro, per chi la vive con passione, per chi vuole sentirsi parte di qualcosa di bello, autentico e condiviso. Perché qui, ogni persona è vista, ascoltata, valorizzata.

Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti

Maggiori informazioni su: www.salernodanzadamare.it

WhatsApp: +39 345 4654107

Seguici su Instagram e Facebook: @salernodanzadamare