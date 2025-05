Intelligenza artificiale e cultura, incontro all’Accademia Grassi

Continuano le iniziative del Salotto Culturale “Alfonso Grassi”- promosso dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno.

Giovedì 22 maggio 2025, alle ore 18.15, presso la sede dell’Accademia, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), a Salerno, si discuterà del tema: “Cultura e Intelligenza Artificiale”. A relazionare sarà Alfonso Andria, Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali si Ravello. L’introduzione sarà a cura della Presidente dell’Accademia, la Prof.ssa Raffaella Grassi, presidente del sodalizio culturale. Seguiranno dibattito, momento musicale e rinfresco.