Bach, Mozart e Paganini sul Sentiero degli Dei sabato 24

📍 Sentiero degli Dei – Li Cannati

Mr Mojo Duo

Roberto Casaburi Violino

 Alessandro Marino Violino

Programma: J. S. Bach (1685 – 1750) –  Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), Niccolò Paganini (1782 – 1840)

LA LOCATION: Li Cannati (537slm)

Il concerto si terrà  presso la località  Li Cannati del Sentiero degli Dei,  situata a  537slm. Qui il palcoscenico naturale che ci ospiterà è incantevole: in basso a sinistra appariranno il convento di San Domenico e Vettica Maggiore (frazione di Praiano), da destra l’imponente veduta di Positano, Punta Campanella, i Faraglioni di Capri e l’arcipelago Li Galli.

Distanze:

1 h di cammino da Agerola (Bomerano)

1:30 h da Praiano

1:30 da Positano – (Nocelle).

LA MUSICA: Mojo Duo

🎻M° Giovanni Roberto Casaburi  si diploma giovanissimo in Viola  presso il Conservatorio Statale di Musica di Salerno “Umberto I”. Poco dopo si diploma in Violino  presso il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno.  Fin da subito è abilitato al ruolo di insegnante di Violino. Intraprende inoltre un’intensa attività lavorativa in programmi lavorativi di spicco “Uno di Noi”, La Notte Vola, 30 Ore per la vita e Viva Napoli.

🎻M° Alessandro Marino ha iniziato lo studio del Violino a 5 anni. Si è diplomato al Conservatorio G. Martucci di Salerno. A soli 15 anni ha suonato nella stagione concertistica di Ravello. Durante la sua carriera ha suonato come solista al Teatro della Scala, Filarmonica di Milano avendo l’opportunità di suonare con direttori quali Riccardo Muti, Riccardo Chilly e molti altri. Ha suonato per il Papa nella giornata della gioventù e, nel 2003, al Quirinale per il concerto di Capodanno.

Per partecipare ai concerti I SUONI DEGLI DEI è attivo il servizio BUS + TRAGHETTO realizzato da TRA. VEL. MAR.

TRAGHETTO > da Salerno (8:40) Â | da Maiori (8:25) | da Minori (8:35)

+Â BUSÂ > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30

Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar. www.travelmar.it

RACCOMANDAZIONI | Consigliamo ai partecipanti dei concerti di:

– indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione;

– calzare scarpe da trekking;

– portare con se una bottiglia d’acqua.

L’evento è stato ideato da Gennaro Amendola e organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos-Associazione, A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana) , la Parrocchia di San Gennaro di Praiano.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione è libera e gratuita.

!!! Qualora il maltempo impedisca di raggiungere il luogo, per la sicurezza di tutti, il concerto si svolgerà in un nuovo luogo o sarà posticipato a una nuova data.

Per informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it