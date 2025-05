Torna Salernoir, il programma della XI edizione

“Per l’XI edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliario celebriamo la fantasia di autori geniali di romanzi, film, musica, legati strettamente al mondo del noir, ma interpelliamo i giornalisti e chi la cronaca nera l’ha fatta con quelle righe d’inchiostro che avevano vita breve ma intensa, come la vittima di un delitto di cui in un racconto si dicono vita e morte”. Lo scrive nella brochure di presentazione dell’evento, la giornalista e scrittrice Piera Carlomagno, che dirige il festival organizzato dall’Associazione Porto delle Nebbie presieduta dalla professoressa Pina Masturzo.

L’undicesima edizione si svolgerà dal 27 al 29 maggio, tra la chiesa dei Morticelli di largo Plebiscito e il teatro Genovesi di via Sichelgaita. “L’ospite d’onore” è il titolo dell’edizione che vedrà tre dei più importanti autori italiani di genere al centro di ciascuna delle tre serate: Fabiano Massimi, autore tra i più apprezzati di gialli storici, che presenterà il suo “Le furie di Venezia”, sulla prima, segreta moglie di Mussolini, edito da Longanesi; Gabriella Genisi, con l’ultima storia della famosissima vicequestora di Bari Lolita Lobosco, dal titolo “Una questione di soldi”, edito da Sonzogno; Massimo Lugli, uno dei più noti e agguerriti cronisti di nera italiani, che riceverà il Premio Attilio Veraldi alla Carriera e presenterà il romanzo “La banda dell’Arancia Meccanica” da pochi giorni in libreria per i tipi di Newton Compton.

Ma la novità di quest’anno si aggancia direttamente alla figura del vincitore del Premio Veraldi. Per celebrare l’ascesa del true crime e dello stretto legame tra la cronaca e le storie raccontate nei romanzi, il SalerNoir 11 è dedicato ai giornalisti che sono partiti da Salerno e si sono fatti strada nelle redazioni di altre città, a quelli che quelle redazioni le hanno dirette e a quelli che si sono occupati prevalentemente di nera e giudiziaria. Così ogni sera, prima della presentazione ci sarà un talk a cui parteciperanno anche magistrati e docenti universitari. Ogni sera ci sarà un aperitivo e alcuni libri in omaggio.

Ecco il programma.

La serata delle indagini è martedì 27 Maggio. Alla chiesa del Monte dei Morti, dalle ore 18,30, si parlerà di: “Io detective. Da Philippe Marlowe, all’Alligatore agli inquirenti delle procure, l’investigatore privato e il pubblico ministero nei meandri dell’indagine, tra giustizia e verità”.

Partecipano: Angelo Cennamo (blogger), Fabrizio Feo (giornalista Rai), Fabiano Massimi (l’ospite d’onore), Leonida Primicerio (magistrato, già Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno), Mario Tirino (docente Unisa). Coordina Piera Carlomagno

A seguire ci sarà la presentazione del romanzo Le furie di Venezia (Longanesi). Con l’autore Fabiano Massimi dialoga Pina Masturzo. Letture di Enzo Tota (Compagnia dell’Eclissi). Opinioni del giornalista Massimiliano Amato.

La serata per Andrea Camilleri è mercoledì 28 Maggio. Alla chiesa del Monte dei Morti, dalle ore 18,30, si parlerà di lui.

“Pe’ cient’ anni Nene’ – Omaggio ad Andrea Camilleri. Dalla letteratura alla televisione”.

Partecipano: Massimo Arcangeli (docente Università di Cagliari), Gabriele Bojano (giornalista Corriere del Mezzogiorno), Tina Cacciaglia (scrittrice), Gabriella Genisi (l’ospite d’onore), Marcello Ravveduto (docente Unisa). Conduce Massimiliano Amato.

A seguire, la presentazione del romanzo Una questione di soldi (Sonzogno). Con l’autrice Gabriella Genisi dialoga Pina Masturzo. Letture di Angela Guerra (Compagnia dell’Eclissi). Opinioni dell’avvocata Stefania de Martino.

I grandi casi irrisolti della cronaca italiana, sono il tema dell’ultima serata: giovedì 29 Maggio, al Teatro Genovesi, dalle ore 18,30, si parlerà de: “Il true crime. Via Poma, Garlasco e gli altri, delitti italiani che restano un mistero. Dalla televisione alla letteratura”.

Partecipano: Alessandra De Vita (giornalista Il Fatto Quotidiano), Paride Leporace (giornalista, già direttore Lucana Film Commission), Massimo Lugli (l’ospite d’onore), Roberto Ritondale (giornalista Ansa), Lucia Serino (giornalista, già direttore Quotidiano del Sud). Conduce Piera Carlomagno.

A seguire:

Massimo Lugli presenta La banda dell’arancia meccanica (Newton Compton).

Del romanzo, ma anche della sua carriera di giornalista e scrittore, dialoga con l’autore Massimiliano Amato. Le letture saranno di Enzo Tota.

Subito dopo è prevista la cerimonia di assegnazione del Premio Attilio Veraldi alla carriera a Massimo Lugli. Affiancherà il direttore del Premio Massimiliano Amato, il sindaco di Salerno e Presidente della Provincia Vincenzo Napoli.

Sono stati invitati a partecipare il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, il presidente di Confindustria Salerno Antonio Sada, il presidente di Cna Salerno Lucio Ronca, il Presidente della Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia Federico Del Grosso, il dirigente di Stratego Edoardo Gisolfi, il presidente di Bimed Andrea Iovino, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il general manager di Riba Sud Marco Rinaldi, il direttore di Essenia UEPT Domenico Pitta, il presidente della Fondazione Saccone Giorgio Scala.

La serata sarà allietata dall’amichevole partecipazione della signora Luisa Veraldi.

“Dopo Massimo Carlotto, Andrea Pinketts, Carlo Lucarelli, Antonio Manzini, Maurizio de Giovanni, Grazia Verasani e Diego De Silva – ha detto il direttore del Premio Massimiliano Amato – anche quest’anno il Premio Attilio Veraldi alla carriera viene assegnato a un maestro del genere crime: Massimo Lugli, già prestigioso cronista di Repubblica, autore di numerosi romanzi che ricostruiscono la storia nera di Roma e di un pezzo del Paese. Ispirati a vicende realmente avvenute, i suoi libri portano alla luce il cuore oscuro e violento dell’Italia, componendo un mosaico che in ogni sua tessera evidenzia la subdola forza del Male, talvolta vero motore della vita associata. In uno scenario sempre fosco dove nessuno dei personaggi è innocente fino in fondo, e la verità non è mai una sola. L’opera di Lugli dipana un filo rosso lungo circa mezzo secolo di storia nazionale, raccontandoci di quanti delitti, nascosti e no, essa è costellata, tra crimine comune e crimine organizzato, in un intreccio inestricabile di violenza pubblica e privata, illegalità, corruzione materiale e morale”.