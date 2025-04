“Dal campo alla tavola – dietro le quinte della qualità degli alimenti”. I Dottori Agronomi Rossella Robusto e Maurizio Camillo al “Rotary Club Salerno”.

“Un alimento sano e di qualità è dato da una agricoltura di qualità ovvero da una tecnica di coltivazione sostenibile, rispettosa dell’ambiente e della salute del consumatore”. Sono le parole della dottoressa Rossella Robusto, Agronomo Fitopatologo, che, insieme al dottor Maurizio Camillo, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Salerno, è stata protagonista dell’incontro “Dal campo alla tavola – dietro le quinte della qualità degli alimenti”, organizzato presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Rotary Club Salerno”, presieduto dall’avvocato Rino D’Alessio che ha voluto affrontare un tema di grande interesse:” La protezione delle piante da malattie e parassiti, attraverso l’uso equilibrato di prodotti fitosanitari, rappresenta una garanzia di sicurezza degli alimenti che consumiamo”. La dottoressa Rossella Robusto , Agronomo Fitopatologo , Consigliere dell’Ordine degli Agronomi della Provincia di Salerno, ha spiegato di cosa si occupa la fitopatologia:” Oggi siamo più garantiti in termini di sicurezza alimentare e anche di sostenibilità grazie anche alle normative esistenti sull’uso dei prodotti fitosanitari : il prodotto buono e sano non è solo quello biologico, ma lo è anche un prodotto che deriva dall’ agricoltura integrata, dove è consentito l’uso razionale della sostanza chimica”. La professoressa Robusto ha spiegato la differenza tra i diversi metodi di difesa fitopatologica:” Abbiamo la lotta biologica ai patogeni che utilizza sostanze chimiche naturali, non di sintesi, e una lotta integrata ai patogeni che utilizza sostanze chimiche di sintesi, elaborate in laboratorio dall’uomo. Nell’uno e nell’atro caso abbiamo dei processi di sistema certificati: nell’uno e nell’altro caso utilizziamo metodologie poco impattanti. L’unica differenza è che nel campo dell’agricoltura integrata andiamo ad utilizzare la sostanza chimica di sintesi nel momento in cui la percentuale di danno alle coltivazioni è tale da superare la soglia di tolleranza e quindi la produzione potrebbe essere inevitabilmente compromessa. Il prodotto fitosanitario, usato in modo sostenibile da operatori formati, protegge le coltivazioni. La confusione che nasce nel consumatore rispetto a queste due metodologie produttive è dovuta a messaggi commerciali ambigui; ad una mancanza di comunicazione tecnica; ad una scarsa conoscenza della certificazione integrata. Tutto ciò fa nascere l’erronea equazione per cui “assenza di chimica” sia sinonimo di maggiore qualità o sicurezza, quando in realtà entrambi i sistemi garantiscono prodotti sicuri e controllati. La figura dell’agronomo svolge il ruolo di riuscire a gestire bene le produzioni, attraverso una scelta oculata del giusto metodo di difesa fitopatologica”. La dottoressa Robusto ha spiegato che oggi gli agronomi sono in grado di utilizzare tecnologie importanti:” Abbiamo anche la possibilità, attraverso stazioni agrometeorologiche di rilevare tutti i parametri climatici che ci consentono di elaborare dei modelli previsionali e quindi riuscire a gestire le coltivazioni con un minore utilizzo delle sostanze chimiche. Attraverso l’uso dei droni riusciamo ad osservare e monitorare i campi, le coltivazioni, anche solo da una camera multispettrale che riesce a rilevare il minor colore verde del fogliame rispetto ad un’altra area del campo. Questo ci consente di essere tempestivi nell’intervento e di non arrivare nell’ultima fase, quando la sostanza chimica potrebbe essere l’ultima soluzione”. La professoressa Robusto ha spiegato che da circa tre anni si sta occupando anche di idroponica e di Vertical Farm:” All’interno di strutture assimilabili a serre, che utilizzano sistemi di idroponica e aeroponica, senza utilizzo di suolo, è possibile realizzare delle vere e proprie filiere agroalimentari senza l’utilizzo di sostanze chimiche”. I giovani si stanno avvicinando all’agricoltura come ben sa la professoressa Robusto che insegna “Agricoltura Sostenibile” presso l’Istituto Agrario “ProfAgri” di Salerno, diretto dalla professoressa Carmela Santarcangelo, l’unica scuola in Campania ad occuparsi esclusivamente di agricoltura:” Gli studenti che alla fine del loro percorso di studi escono da questo Istituto hanno la possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro. Sono tanti gli imprenditori agricoli che ricercano i nostri diplomati che con le loro competenze possono supportare le loro aziende. La nostra Dirigente Scolastica sta conducendo in modo magnifico l’Istituto che, nell’Azienda Agraria, di cui sono la direttrice, ha anche una vigna di 18 ettari dove produciamo i vini Aglianico “Penna Rossa” e Fiano “Capoclasse” con il quale, nel 2023, abbiamo vinto il premio come miglior vino in Italia prodotto da un Istituto Agrario. Anche quest’anno i due vini hanno ricevuto importanti riconoscimenti al Vinitaly di Verona”. Il dottor Maurizio Camillo, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Salerno, che conta oltre 450 iscritti, ha illustrato quello che è il ruolo dell’agronomo:” Partecipiamo a tutte le fasi del processo che va dalla semina, fino al raccolto e fino alle nostre tavole. Gli agronomi sono dei tecnici che si occupano della sistemazione dei terreni, dell’edificazione di serre, di curare le piante in tutte le fasi del loro sviluppo e condurre aziende agricole. Ci occupiamo di tutto il mondo vegetale: anche delle foreste che hanno un’importanza fondamentale nel conservare la tenuta del terreno, mantenere intatte le condizioni biotiche di tanti ambienti e di dare una mano in quella che è la sostenibilità idrogeologiche”. Secondo il dottor Camillo uno dei problemi dell’agricoltura è anche lo spopolamento delle campagne:” È importante la presenza attiva dell’uomo sul territorio. Un terreno, sia in collina, sia in montagna, abbandonato a sé stesso può produrre delle conseguenze a valle. È necessaria la cura dei terreni, dei boschi e anche la loro coltivazione è importante. Le nuove tecnologie possono contribuire a migliorare la situazione, ma è fondamentale presidiare i territori anche per evitare gli incendi che provocano gravi danni”. Il dottor Camillo ha sottolineato l’interesse dei giovani verso le attività agricole:” Presso l’Università di Salerno abbiamo il “Corso di Laurea in Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree Protette” e spiegato che sempre più nelle nostre città c’è bisogno di verde:” Non tutto e non sempre deve essere visto in termini di urbanizzazione: c’è bisogno di tanti alberi e zone verdi in città. Ci sono delle evoluzioni notevoli in questo settore”.

Aniello Palumbo