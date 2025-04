Università, solidarietà a Carlotta Iandoli da FdI, la replica di Totoelezioni

Una pagina social riconducibile ad ex studenti dell’Università di Salerno, che nelle intenzioni parrebbe voler fare satira sulle vicende attinenti alla politica universitaria salernitana, nelle scorse ore ha pubblicato una storia che vede la candidata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, Carlotta Iandoli, studentessa di Unisa e candidata per Azione Universitaria, appesa a testa in giù con la dicitura “Ora si legge meglio”. Un attacco personale e misogino, consumatosi in piena campagna elettorale. “Tale pagina non è nuova a questo genere di pubblicazioni”-dichiarano Nicola D’Ambrosio, Presidente nazionale di AU e Romano Carabotta, Responsabile di Azione Universitaria UNISA- “si tratta di un ennesimo gravissimo attacco, che diffonde odio e misoginia, e che non dovrebbe trovare alcuna accoglienza. Per questo confidiamo che arrivi presto la condanna unanime da parte degli altri candidati di questa tornata, delle relative associazioni e delle istituzioni preposte

“Quando nelle Università, centri per eccellenza della cultura, si usa anche la satira per denigrare e intidimire le donne che rivendicano ogni giorno la libera espressione del proprio pensiero, è necessario intervenire perché tali episodi possono diventare il prologo di azioni di violenza dei contenuti che non fanno bene alla democrazia. La vicenda dell’Università di Salerno, che ha visto vittima la studentessa Carlotta Iandoli, la cui immagine è stata rappresentata sul web a testa in giù, è un campanello d’allarme che non va sottovalutato”.

Lo ha dichiarato l’on. Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari Eateri e della Cooperazione Internazionale.

“Informerò il Ministro dell’interno per difendere la democrazia e la sicurezza all’Università di Salerno dove da tempo un gruppo di teppisti intimidiscono e minacciano studenti provando a impedire manifestazioni di pensiero ed eventi culturali.

Mi auguro anche che le autorità universitarie facciano la loro parte “, ha concluso Cirielli.

“Esprimo solidarietà e vicinanza a Carlotta Iandoli, candidata al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari per la lista di Azione Universitaria nel collegio Sud, per il vile gesto del suo manifesto in cui viene posta a testa in giu’. Evidentemente questi garzoncelli di sinistra, che inneggiano alla violenza evocando un passato che non conoscono neanche, pensano di minacciare ma non sanno che i nostri giovani fanno politica intendendola come spirito di servizio e passione civile. Ci vuole ben altro per spaventare Carlotta e tutti i ragazzi di Azione Universitaria Salerno che possono contare sul sostegno di tutto il Partito campano. La sinistra che vorrebbe dare lezione di liberta’ in realta’ dovrebbe prendere lezioni di democrazia. Chi pensa di essere professore in realtà e’ alunno asino. Forza Carlotta”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Carmine Paolillo, unico gestore della pagina social “Totoelezioni”, intende chiarire quanto segue in merito all’articolo pubblicato da “Le Cronache” in data 27 aprile 2025 dal titolo “Unisa. Candidata Iandoli in una foto a testa in giù”. https://cronachesalerno.it/unisa-candidata-iandoli-in-una-foto-a-testa-in-giu/

Attraverso la pagina “Totoelezioni” si svolge da tempo attività di libera satira politica e raccolta di testimonianze e denunce anonime da parte degli studenti dell’Università di Salerno. Le critiche rivolte non fanno distinzione di appartenenze o fazioni, colpendo in modo paritario tutti i soggetti pubblici e candidati universitari.

In relazione all’immagine raffigurante la candidata Carlotta Iandoli, si precisa che non vi era alcuna volontà offensiva o misogina. L’immagine, dal tono evidentemente satirico, è da intendersi come una risposta simbolica ad atteggiamenti analoghi messi in atto da membri di Azione Universitaria UNISA, i quali avevano esposto simboli antifascisti capovolti nei propri spazi.

È pertanto infondata e strumentale l’accusa di misoginia, tanto più considerando che la pagina “Totoelezioni” ha da tempo evidenziato casi di sfruttamento delle studentesse a fini elettorali negli spazi universitari. A supporto di tali affermazioni, sono disponibili prove fotografiche e video, qui allegate.

A tal proposito si evidenzia che, ad oggi, non risulta che Azione Universitaria abbia intrapreso alcuna iniziativa di condanna o contrasto nei confronti di tali episodi ormai noti, né che abbia richiesto l’intervento delle istituzioni universitarie a tutela delle studentesse, mentre ha sollecitato il loro intervento solo in occasione della pubblicazione di un manifesto satirico nei propri confronti.

Totoelezioni respinge ogni tentativo di strumentalizzazione politica di una attività che si limita a esercitare la libertà di critica, di satira e di manifestazione del pensiero garantite dall’art. 21 della Costituzione Italiana.