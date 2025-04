Regione, la Lega lancia Zinzi

“Pronti a offrire un’alternativa alla Campania con Zinzi”. Così Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, promuove la candidatura a presidente della Regione Campania del parlamentare e attuale coordinatore regionale del partito, Gianpiero Zinzi.

“La costituzione in queste ore dei primi comitati ha fatto registrare una grande e importante adesione – sottolinea Tommasetti – Questa è una eccezionale occasione per il nostro territorio, reduce da dieci anni di mala gestio targata De Luca e Pd. Dopo la telenovela del terzo mandato è tempo di mettersi al lavoro e come Lega sosteniamo convintamente la candidatura autorevole di Zinzi per spingere il centrodestra alla vittoria nella prossima tornata elettorale. La Campania merita di voltare pagina e di lasciarsi finalmente alle spalle l’era De Luca. Tutti insieme possiamo farcela, riportando il buon governo al centro dell’agenda”.