Il Maestro Antonio Marzullo racconta il “Teatro Municipale Giuseppe Verdi” di Salerno al “Rotary Club Salerno Picentia”.  

“I salernitani si identificano nel “Teatro Verdi” che sentono come una parte di loro stessi: è il fiore all’occhiello della nostra città”. Sono le parole espresse con orgoglio ed emozione dal Maestro Antonio Marzullo, Segretario Artistico del “Teatro Municipale Giuseppe Verdi” di Salerno durante l’incontro “La stagione teatrale, tra prosa e lirica” organizzato dal “Rotary Salerno Picentia “, presieduto dall’avvocato Raffaele Brescia Morra:” Questa sera, grazie al Maestro Marzullo, faremo una disamina accurata del cartellone del ” Teatro Verdi” che ha appena concluso la stagione della prosa e iniziato, con grande successo, le rappresentazioni liriche” ha esordito Brescia Morra- “ Scopriremo una macchina organizzativa complessa dietro la quale si muove un’attenta ed accurata programmazione. Con questo incontro vogliamo anche sottolineare uno degli aspetti sociali del Rotary, ossia quello di diffondere la cultura. A questo proposito abbiamo invitato alcuni studenti di due importanti istituti scolastici salernitani: il “Liceo Torquato Tasso” di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Ida Lenza, con la professoressa Mariella Capozzolo, Referente del “Teatro Classico” e dell’Istituto Nautico Giovanni XXIII di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Daniela Novi, con la professoressa Giulia Esposito, Vicepreside e Responsabile del “Laboratorio Teatrale” dell’Istituto. Il Maestro Marzullo ha ricordato che il “Teatro Verdi” di Salerno offre una programmazione artistica e culturale di alto livello:” È una delle più importanti d’Italia: riusciamo a mettere insieme la lirica; la prosa, curata dal “Teatro Pubblico Campano”; la danza, i concerti di musica jazz e pop. Quest’anno si aggiunge anche la seconda edizione di “Musica d’Artista” che in occasione dell’evento “Luci d’Artista”, propone musica pop, gospel e cori natalizi; il “Concerto di Natale” e il “Concerto di Capodanno”. Quest’anno, per la prima volta, “Il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno ha messo in scena Die Walküre (La Valchiria) uno dei capolavori di Richard Wagner del quale non era mai stata rappresentata un’opera da quando è stato inaugurato il “Teatro Verdi” di Salerno. Abbiamo visto un allestimento faraonico. Pochi giorni fa ha riscosso grande successo la rappresentazione della “Norma” di Vincenzo Bellini con la regia di Sarah Schinasi e un cast straordinario: Gilda Fiume, Francesca Di Sauro, Miriam Tufano, Mert Süngü, Carlo Striuli, Francesco Pittari; con l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno e il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno diretti dal Direttore d’Orchestra Michael Balke e dal Maestro del Coro Francesco Aliberti. Avremo poi il balletto del “Don Chisciotte” di Ludwig Minkus; il “Rigoletto”; La “Carmen” di Georges Bizet; “Il Cappello di Paglia di Firenze” con la musica di Nino Rota. A dicembre chiuderemo con il “Nabucco” di Giuseppe Verdi. Tutto ciò è possibile realizzarlo grazie al sostegno del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che tiene molto alla qualità, alla disponibilità del Sindaco Vincenzo Napoli e, naturalmente, al nostro Direttore Artistico Daniel Oren che è un faro per il nostro Teatro, per l’Orchestra Filarmonica e il Coro, composto da ottanta coristi, che hanno raggiunto livelli molto alti e che sono le colonne portanti del nostro Teatro. Abbiamo anche l’eccellente Coro di Voci Bianche, diretto dal Maestro Silvana Noschese”. Marzullo ha spiegato che anche quest’anno grande spazio è stato dato ai giovani fruitori del Teatro Verdi:” Siamo arrivati a programmare ventisei spettacoli l’anno nel cartellone “Educational” per avvicinare i giovani al teatro e alla lirica. Abbiamo le prove generali aperte al pubblico, con oltre seicento ragazzi abbonati provenienti dalle scuole salernitane. Punto di forza sono anche le nostre “Masterclass” che consentono ai giovani talenti di perfezionarsi sotto la guida esperta di musicisti di valore internazionale. Andiamo anche nelle scuole a promuovere e spiegare le opere proposte al Teatro Verdi che poi vengono viste dai ragazzi”. A leggere il ricco curriculum del Maestro Marzullo è stato il Presidente Brescia Morra:” Insegna tromba e trombone al Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno. È stato allievo del Maestro Emilio Bianchi, primo trombone del “Teatro San Carlo” di Napoli. Dopo essersi diplomato in trombone nel 1977, all’età di 18 anni, presso il “Conservatorio di Musica San Pietro a Majella” di Napoli, sezione staccata di Salerno, si è perfezionato con i Maestri Branimir Slokar e Vinko Globocar presso l’Accademia Musicale di Fiesole. Ha studiato con il Maestro Bruno Ferrari, primo trombone della Scala di Milano. Ha continuato questa esperienza con altri docenti in America e in Germania. Giovanissimo ha iniziato la carriera di professore d’orchestra e a soli diciotto anni è entrato a far parte dell’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli con la quale ha collaborato per venticinque anni. Dopo aver preso servizio come docente, nell’ottobre del 1980, presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia, ha anche iniziato una proficua collaborazione con i maggiori teatri italiani. Ha partecipato al grande evento del Concerto dei Tre Tenori (Pavarotti, Domingo, Carreras) alle Terme di Caracalla con il Direttore Zubin Metha.Collabora assiduamente con l’Orchestra della Rai di Napoli e la Rai di Roma. Nel 1991 decide di fondare un’orchestra a Salerno: l’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi che, nel 1997, debutta al Teatro Verdi con il capolavoro verdiano” Falstaff” con Rolando Panerai e Direttore Janos Acs. Dal 1999 è Segretario Artistico del “Teatro Municipale Giuseppe Verdi” di Salerno dove, con grande impegno giornaliero, segue tutta l’organizzazione del nostro “Massimo Cittadino” che è ormai una realtà importante per la nostra città” Il Maestro Marzullo ha ricordato che nel 2013 il “Teatro Verdi” ha ricevuto, dal Ministero della Cultura, il riconoscimento di “Teatro di Tradizione” conferito ai teatri che dimostrano di avere un forte radicamento nel territorio e di offrire una programmazione culturale di valore:” Cerchiamo di migliorarci sempre grazie ad un importante lavoro di squadra. Vorrei ringraziare il mio team: Rosalba Loiudice, Responsabile della Produzione; Claudia Cianciulli, per la parte di Editing e Comunicazione; Angelo Ruocco che s’interessa dei rapporti con le scuole; Giorgia Sabatini che s’interessa della parte amministrativa; Michela Celotto, Responsabile dell’Ufficio del Teatro; Grazia Quagliata, dirigente degli Affari Generali”.

“Ci muove la passione” è il motto del “Teatro Verdi” di Salerno che è stato ricordato dal Maestro Marzullo:” Senza il piacere e la passione non si fa niente. Il Teatro Verdi è cresciuto molto negli ultimi venticinque anni e sempre più si apre a nuovi orizzonti artistici, anche internazionali”. Con il Maestro Daniel Oren il Maestro Marzullo ha scoperto tanti talenti musicali:” Solo per citarne qualcuno: il Soprano Gilda Fiume, il Direttore d’Orchestra Nicola Luisotti; il Maestro del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Ciro Visco; il Soprano Rosa Feola; il Tenore Vincenzo Costanzo e tantissimi altri che hanno avuto la fortuna di venire a Salerno dove hanno trovato un ambiente che li ha fatti crescere artisticamente. Ci sono tanti giovani bravi, provenienti anche dal Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno con il quale collaboriamo, che hanno solo bisogno di un po’ di fiducia”. L’Assistente del Governatore Giuseppe Ascione, ha portato i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il dottor Antonio Brando. Durante la serata è stato presentato, dal presidente Brescia Morra, il nuovo socio del Club: il dottor Antonino Durante.

Aniello Palumbo