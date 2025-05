Giornata dell’Igiene delle Mani lunedì 5 al Ruggi

Anche quest’anno la Direzione Strategica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, conferma l’adesione alla ‘Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani’, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che da 17 anni, si celebra il 5 maggio.

Un appuntamento istituito per ribadire con costanza, il ruolo chiave dell’igiene delle mani nella pratica clinica, a supporto della campagna ‘Save Lives: Clean Your Hands’, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sull’importanza di questa pratica nell’assistenza sanitaria, avvicinando di conseguenza la popolazione alla cultura dell’igiene delle mani a livello globale ad implemento inoltre del “Global Action Plan and Monitoring Framework on Infection Prevention Control (IPC), 2024-2030”.

Lo slogan 2025 “It might be gloves. It’s always hand hygiene”, ha come mission la promozione di un’appropriata tecnica di lavaggio delle mani, in conformità ai 5 momenti dell’OMS e il corretto utilizzo dei guanti, nel rispetto delle linee guida specifiche, a tutela dell’ impatto ambientale che essi possono avere dalla produzione allo smaltimento. Da sottolineare che il Piano d’Azione Globale e il quadro di monitoraggio dell’ OMS 2024-2030, raccomandano l’inclusione dell’igiene delle mani nelle strategie nazionali di prevenzione e controllo delle infezioni, nonché nelle procedure operative standard a livello di struttura, che diventano necessarie se si considera che la mancata igiene delle mani, causa il 50% delle infezioni ospedaliere.

In tale ottica, il Ruggi, credendo fortemente in questa iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione, per migliorare la sicurezza dei pazienti, vuole rendere partecipi gli operatori e le future generazioni, rappresentate da studenti delle scuole superiori che potrebbero diventare potenziali operatori sanitari, futuri genitori e soprattutto cittadini consapevoli ed informati con il supporto di professionisti sanitari.

Nella giornata del 5 maggio infatti, saranno coinvolti nelle attività dell’igiene delle mani, anche gli studenti del Liceo Classico e Scientifico Statale “Francesco De Sanctis”, e IISS “S.Caterina da Siena-Amendola”, che completeranno il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento(PCTO) che li vedrà protagonisti di una vera e propria sfida tra le classi, basata sulla pratica del lavaggio delle mani e il corretto utilizzo dei guanti. Inoltre, all’interno di tutti i reparti dell’Azienda, avverrà una campagna itinerante con gli strumenti di comunicazione realizzati ad hoc ed indirizzati agli operatori sanitari e alle future generazioni di professionisti della salute.