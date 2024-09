San Lorenzo, vince Njiru

Kenya e Burundi sul tetto della 62ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo”, svoltasi domenica 29 settembre 2024 a Cava de’ Tirreni (SA). Sono Bonface Fundi Njiru nel Trofeo Armando Di Mauro ed Elvanie Nimbona nel Trofeo Agnese Lodato i vincitori della kermesse organizzata dall’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo” e dal Comitato CSI di Cava de’ Tirreni, che rappresenta una delle gare podistiche più antiche sul territorio nazionale.

Circa 200 gli atleti in gara complessivamente nelle varie competizioni previste nell’intenso programma agonistico. Attenzione puntata soprattutto sulla Gara Assoluti Maschile e Femminile (km 7,8), alla quale hanno dato il via il Consigliere comunale Armando Lamberti ed Hans Haberschuss, Vicesindaco di Schwerte, città tedesca gemellata da 40 anni con Cava de’ Tirreni.

Pronostico rispettato nella Gara Maschile – Trofeo Armando Di Mauro, dominata dal keniano Bonface Fundi Njiru (classe 1990), già vincitore quest’anno di prestigiose competizioni. In testa fin dai primi metri, il portacolori dell’A.S. Atletica Virtus Lucca ha sferrato l’attacco decisivo subito dopo il passaggio intermedio a San Lorenzo (km 2,8), scavando un solco progressivamente incolmabile per gli avversari e giungendo solitario al traguardo con il crono finale di 23’22”.

Ancora e sempre Africa a completare il podio. Secondo posto per il marocchino Yahya Kadiri (classe 1995) dell’ASD Carmax Camaldolese, distanziato di un minuto esatto dal trionfatore ed autore di una splendida rimonta che gli ha consentito di superare nel finale il connazionale Abdessamad El Yaagoubi (classe 1993) della Bitonto Runners, terzo all’arrivo con il tempo di 24’54”.

Quarto Gilio Iannone (classe 1985) dell’ASD Carmax Camaldolese, ultimo italiano a vincere nel 2014 la “Podistica Internazionale San Lorenzo”, che con il tempo di 25’02” ha preceduto di 10” Umberto Persi (classe 1985) dell’ASD AT Running.

Nella Gara Femminile – Trofeo Agnese Lodato straordinaria performance della burundiana Elvanie Nimbona (classe 1998) dell’ASD Carmax Camaldolese, giunta al traguardo dopo “appena” sei uomini con il riscontro cronometrico di 25’58”, a soli 39” dal record della corsa stabilito nel 2019 dalla keniana Winfridah Moraa Moseti.

Applausi scroscianti anche per la seconda classificata e vincitrice dell’edizione 2023, Simona Santini (classe 1980) del Circolo Minerva ASD, che con il tempo di 29’42” ha preceduto Maria Casciotti (classe 1985, tempo 30’57”) del Purosangue Athletics Club.

Sullo stesso percorso degli Assoluti hanno gareggiato anche gli Allievi – Trofeo Giuliano Ferrara (km 7,8): successo di Lorenzo Di Giuseppe (classe 2007) dell’Atletica Anzio, che con il tempo di 30’25” ha preceduto Simone Romeo (classe 2008, tempo 32’45”) dell’ASD Carmax Camaldolese ed Elio Lanzalotti (classe 2008, tempo 33’03”) dell’ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno. Nella categoria Allieve (mt 900) doppietta dell’ASD Carmax Camaldolese, con la vittoria di Silvia La Cerra (classe 2008, tempo 3’56”) davanti a Greta La Cerra (classe 2008, tempo 4’03”).

Nei Cadetti (mt 900) affermazione di Giovanni Schiavone (classe 2010) dell’ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno, alle cui spalle si sono piazzati Paul Ionut Buhan (classe 2010) dell’ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno e Stefano Cubicciotti (classe 2009) dell’ASD Carmax Camaldolese. Nelle Cadette (mt 900) si è imposta Marianna Montefusco (classe 2010) dell’ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno, seguita da Federica Figliolia (classe 2010) dell’ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno e da Mariarosaria Cerrone (classe 2009) dell’ASD Carmax Camaldolese.

Spazio anche alla gara (mt 900) prevista a conclusione del progetto “Aspettando la San Lorenzo” e riservata agli studenti delle Scuole Medie. Ecco i vincitori categoria per categoria: Prima Media maschile: Pierpaolo Polichetti (Istituto Comprensivo Giovanni XXIII); Prima Media femminile: Camilla Lamberti (S.I.S. International School Cava); Seconda Media maschile: Ivan Senatore (Istituto Comprensivo Carducci-Trezza); Seconda Media femminile: Francesca D’Aquaro (Istituto Comprensivo San Nicola); Terza Media maschile: Paolo Castiglia (Istituto Comprensivo Giovanni XXIII); Terza Media femminile: Myriam Califano (Istituto Comprensivo Giovanni XXIII).

Nella classifica per società, infine, trionfo dell’ASD Carmax Camaldolese, che ha preceduto l’ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno e la Bitonto Runners, mentre il Trofeo Fondazione Gagliardi Marino Angeloni, riservato alla società prima classificata delle categorie giovanili, è andato all’ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno.

Le emozioni della giornata, “amplificate” dalla speaker Martina Amodio e vissute in diretta tv sulle frequenze di RTC Quarta Rete, sono proseguite durante la cerimonia di premiazione, che è stata aperta dall’Ensemble musicale di clarinetto dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Trezza”.

Alla presenza di numerose autorità, tra cui il Vicesindaco Nunzio Senatore (che ha anche partecipato alla Gara Assoluti), l’Assessore comunale Lorena Iuliano, il Consigliere provinciale Annalisa Della Monica ed il Presidente regionale del Centro Sportivo Italiano, Enrico Pellino, si sono succedute le premiazioni per le varie categorie. Con l’intermezzo della consegna del Premio allo “Sportivo cavese dell’anno”, istituito dall’Amministrazione comunale – in collaborazione con l’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo” – per premiare lo sportivo metelliano maggiormente distintosi nel corso dell’anno.

Quest’anno il Premio è stato assegnato alla carriera (come accaduto in passato con Rino Santin, Antonietta Di Martino e Marisa Masullo) all’ex schermitrice Rosanna Pagano con la seguente motivazione: “Quale speciale, tangibile espressione dell’apprezzamento e della riconoscenza di un’intera Comunità per il contributo dato allo sviluppo dello Sport”.

Grande protagonista per oltre 10 anni della Nazionale femminile di sciabola, con la quale ha vinto tra l’altro l’oro ai Mondiali Assoluti a L’Avana 2003, Rosanna Pagano ha conseguito prestigiosi risultati nel corso della sua brillante carriera grazie alla sua abnegazione e determinazione. Ed i successi per lei non stanno mancando neanche nella nuova “avventura” da tecnico, tant’è che la sua allieva cavese, Annemarie Ndiaye (classe 2012), presente sul palco al suo fianco, lo scorso 1° maggio si è laureata Campionessa Italiana di sciabola nella categoria Giovanissime.

La consueta foto finale di gruppo – con i vari vincitori, le autorità e gli organizzatori – ha fatto calare il sipario su una giornata intrisa di emozioni e dedicata alla memoria di Giselda Bartolucci, per ben 22 anni Presidente del Comitato d’Onore della manifestazione. Appuntamento fissato a settembre 2025 per la 63ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo”.

A.S.D. “Canonico S. Lorenzo”, via San Lorenzo, 2 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA). Tel: 347.7644927 – Web: www.podisticasanlorenzo.com – Email: info@podisticasanlorenzo.com – Facebook: Podistica San Lorenzo