Visite senologiche ed endocrinologiche gratuite alla chiesa di San Demetrio grazie ai Club Rotary: “Salerno Duomo” e “Salerno Est”.

Secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con l’Università di Bologna, nel 2025 i tassi di mortalità per tumore della mammella dovrebbero diminuire in tutte le fasce d’età nell’Unione Europea, a eccezione delle pazienti ultraottantenni. “Se si è giunti ad ottenere questo risultato è anche grazie alla grande sensibilizzazione, alla prevenzione che c’è stata nel passato e grazie all’utilizzo delle attuali tecniche innovative nella ricerca del cancro della mammella che danno la possibilità di intercettare tumori di piccole dimensioni sui quali si può intervenire più facilmente. Questo comporta minori danni psicologici ed estetici. Se tutte le donne facessero prevenzione, si arriverebbe a una percentuale di guarigione di tumore al seno del 97- 98%. Naturalmente per scoprire questi piccoli tumori è necessario fare dei controlli periodici: almeno una volta l’anno è necessaria una visita ed un’ecografia per le donne sopra i 20 anni e, dopo i 35 anni, è consigliabile la prima mammografia”. Sono questi i preziosi consigli del dottore rotariano Giovanni Valeriani , specializzato in Chirurgia Generale, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Toracica e attualmente responsabile dell’attività di prelievi di organi presso la Chirurgia Generale e Trapianti di Rene dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno che da oltre trent’anni si occupa di senologia, sia presso l’Azienda Ospedaliera, sia presso il “Centro Medico Percorso Senologico” di Salerno, del dottor Gaetano Pellegrino, Specialista in Diagnostica per Immagini. Il dottor Valeriani ha effettuato, domenica mattina, oltre venti screening senologici in occasione della terza giornata del progetto distrettuale rotariano “Le Domeniche della Salute” che prevede screening per varie patologie che si stanno effettuando presso i locali della Parrocchia di San Demetrio in Via Dalmazia, presieduta da Don Rosario Petrone, grazie al “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto da Eduardo Grimaldi, al “Rotary Club Salerno Est”, presieduto da Edoardo Ventura, con la collaborazione dei rispettivi Club Rotaract presieduti da Francesco Della Valle e Aldo Addesso, con il patrocinio del Comune di Salerno, nella persona del Sindaco Vincenzo Napoli e dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Paola De Roberto. Il presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, Eduardo Grimaldi, ha sottolineato il successo che stanno ottenendo le giornate di prevenzione:” Anche oggi c’è una grande partecipazione e questo dimostra che è stato importante organizzare queste giornate di prevenzione che rientrano nel progetto distrettuale “Le Domeniche della Salute”, dedicato alla cura della salute delle persone meno abbienti”. Il presidente del “Rotary Club Salerno Est” Edoardo Ventura, ha ricordato i prossimi appuntamenti:” In data 11 maggio con il dottor Antonio Brando, Governatore del “Distretto Rotary 2101”, che ha fortemente voluto che si continuasse questo progetto, saranno effettuati dei check -up dell’apparato uro-genitale gratuiti presso la Parrocchia Cuore Immacolata di Maria in Via Madonna di Fatima. Nella stessa data saranno effettuati anche degli screening cardiologici con il dottor Vincenzo Capuano. Il 25 maggio, sempre presso la parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Via Madonna di Fatima, presieduta da Monsignor Antonio Montefusco, saranno effettuati gli screening oculistici pediatrici con la dottoressa Cristina Massaro e quelli ortopedici con la dottoressa Rossella Cirillo mente l’8 giugno saranno effettuati gli screening nefrologici con il dottor Giuseppe Palladino, neurologici con la dottoressa Rosa Napoletano e quelli odontoiatrici con il dottor Antonio Sannino”. Il dottor Giovanni Valeriani è stato coadiuvato dalla dottoressa Licia Valeriani, specializzanda in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Salerno, che ha effettuato oltre venti ecografie alle donne che si sono prenotate. “La prevenzione è fondamentale, soprattutto per quelle donne che hanno dei casi di patologie neoplastiche della mammella in famiglia”. Il dottore rotariano Marcello Orio, direttore del “Centro Medico Specialistico Orio” di Salerno ha spiegato che finalmente l’obesità è stata riconosciuta come patologia cronica:” Dal punto di vista medico lo sapevamo da anni e noi endocrinologi ancora di più perché alla base dell’obesità vi sono dei meccanismi ormonali. È stato presentato al Senato un disegno di legge per dare un’esenzione a questi pazienti affetti da questa patologia e fornire con la rimborsabilità delle terapie farmacologiche che sono efficaci e vanno a regolare il meccanismo, che lavora su tre livelli, che è alla base di questa patologia che non può essere curata solo con la dieta, ma con un approccio terapeutico”. Il dottor Orio ha spiegato che i dati epidemiologici italiani ci dicono che la Campania è la prima regione per percentuale di bambini sovrappeso o obesi. Anche per gli adulti i dati non sono incoraggianti. L’OMS prevede che nel 2030 più del 50 % della popolazione sarà sovrappeso o obesa”. Il dottor Orio ha spiegato anche che ci sono dei farmaci innovativi per curare l’obesità: “Grazie a questi nuovi farmaci abbiamo scoperto che ci sono dei recettori a livello del nostro sistema nervoso centrale, in particolar modo a livello dell’ipotalamo, che ci indicano il segnale di sazietà e quello di appetito. Questi ormoni sono alterati nelle persone obese che quindi non percepiscono questo segnale. La chirurgia bariatrica rappresenta ancora una terapia, ma oggi abbiamo delle terapie farmacologiche innovative come il tripeptide che ha dimostrato una riduzione di peso di oltre il 20%, una regolazione del segnale dell’appetito e una riduzione dell’insulina”. Il dottor Orio ha spiegato che è importante seguire un corretto stile di vita e che:” Più che mangiare meno è importante mangiare meglio, selezionando la qualità degli alimenti”. Il dottor Orio, che ha visitato undici persone, ha evidenziato l’importanza del progetto “Le Domeniche della Salute”:” Servono per accendere un semaforo, per attenzionare i cittadini per poi veicolarli per un approfondimento alle strutture specialistiche di riferimento del Sistema Sanitario Nazionale”. Importante il lavoro svolto nella mattinata dai soci dei due Club Rotary: Pacifico Marinato, Natalino Barbato, Antonio Capece e Antonio Sannino. Presente il dottor Francesco Natale, CEO di MedicalSa, l’azienda che fornisce tutte le attrezzature di alta fascia necessarie per effettuare gli screening:” Oggi stiamo utilizzando, per effettuare le ecografie, un portatile di ultimissima generazione cha ha un software con Intelligenza Artificiale in grado di rilevare qualsiasi tipo di microlesioni o di noduli mammari”.

Aniello Palumbo