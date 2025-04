Givova Scafati, sconfitta a Trento

LA CRONACA DEL MATCH

Non basta una prestazione gagliarda alla Givova Scafati per ritrovare il successo in occasione del venticinquesimo turno del campionato LBA. Alla “Il T Quotidiano Arena” i padroni di casa si impongono col punteggio finale di 88-78. Grande prova da parte del team gialloblù che gioca alla pari degli avversari ed accarezza il colpaccio sul parquet della compagine vincitrice della Coppa Italia.

STARTING FIVE

Trento: Ellis, Cale, Lamb, Pecchia, Mawugbe.

Scafati: Cinciarini, Maxhuni, Anim, Pinkins, Akin

PRIMO QUARTO

Equilibrio sovrano tra le due compagini, Cale rompe gli indugi per il primo canestro di serata, Scafati risponde prontamente con Akin. La Dolomiti Energia prova ad alzare il ritmo con Lamb che punisce dalla lunga distanza, gli ospiti tuttavia non si fanno intimorire e trovano in Anim punti importanti in transizione. A metà prima frazione, i padroni di casa cercano un break che arriva con il gioco da tre punti di Ford (13-6), la Givova è ancora prontissima a rispondere con un ispirato Pinkins prima ed un preciso Maxhuni dalla lunetta poi, che impatta per i suoi a quota 16.

Negli ultimi tre minuti di quarto, la fortuna non aiuta un’audace Givova che, pur alzando esponenzialmente l’intensità difensiva, vede Trento colpire dalla distanza con Ellis (21-16); ancora una volta Scafati, però, non si disunisce e – con pazienza ed equilibrio – finalizza l’ultimo possesso del quarto con il solito Pinkins ben imbeccato da Cinciarini (21-18).

SECONDO QUARTO

Grande inizio di Scafati, sfacciata e precisa al tiro: Cinciarini da tre e Pinkins dalla media mettono la freccia per gli ospiti sul 21-23. Minuti importanti sul parquet per il nuovo arrivato Sakota, buon impatto della panchina gialloblù con Sorokas che porta gli ospiti avanti di tre (23-26). La risposta di Trento non tarda ad arrivare, con un importante contro-break che, in pochi istanti, porta i bianconeri avanti di nove lunghezze (39-30), cortesia dei centri in successione di Forray, Niang e Bayehe. Ancora una volta, Scafati sa come trovare la quadra rispetto alle folate trentine: sul – 10 (massimo svantaggio di giornata) arriva la risposta gialloblù, propiziata da Cinciarini e Miaschi (0-6 di parziale) che riportano la Givova sotto di quattro all’intervallo lungo (46-42).

TERZO QUARTO

Primo canestro della terza frazione di Scafati con gioco da tre punti di Maxhuni che segna e subisce fallo convertendo dalla linea della carità (46-45). Trento non si scompone e cerca con continuità la penetrazione, voluta e trovata da Lamb che raggiunge quota 10 punti personali e riporta la Dolomiti Energia sopra di tre (50-47). Il copione della contesa non cambia nella seconda metà della frazione: Trento sporca parzialmente le sue percentuali dalla distanza, Scafati inizia a far fatica con il pallone tra le mani. A sbloccare l’impasse è Niang, bravo a trovare il fondo della retina dalla distanza e, pochi istanti dopo, a recuperare palla e consentire a Bayehe un viaggio in lunetta (57-51).

Inizia a crearsi una forbice rilevante in termini di rimbalzi conquistati dalle due squadre: Trento fa la voce grossa sotto le plance (27-18 il gap in favore dei bianconeri a due e trenta dalla fine del terzo quarto) ed approfitta del killer-instinct di Ford, letale dall’angolo (61-53). Nell’ultimo minuto del quarto i padroni di casa continuano a colpire a cronometro fermo, trovando la doppia cifra di vantaggio sul 65-55.

ULTIMO QUARTO

L’ultimo quarto si inaugura col massimo vantaggio di Trento, convertito da Pecchia (67-55). Scafati prova a rispondere con Maxhuni da tre, ma ancora una volta i padroni di casa ricacciano via i gialloblù con Zukauskas (70-58). Il timeout obbligatorio di coach Ramondino paga eccome: Cinciarini si carica la squadra sulle spalle da vero leader, riportando i suoi sul meno cinque. A dare manforte al play di Scafati ci sono Maxhuni ed Akin, quest’ultimo presente a rimbalzo e bravo a convertire per il 2+1 (errore dalla lunetta e 76-72 con quattro e quarantuno da giocare).

A spezzare il magic moment della Givova c’è Niang, letale con un piazzato dalla media (76-72): l’equilibrio resta sovrano, due discutibili falli in successione ai danni di Akin e Cinciarini consentono a Trento di respirare sul 79-74. Si va in apnea negli ultimi minuti: Trento trova la schiacciata di Mawugbe per l’81-77, Akin sbaglia su invenzione di Cinciarini il potenziale meno due e, sul capovolgimento di fronte, ancora Mawugbe converte per l’83-77 che costringe la Givova al timeout e, di fatto, alla resa (88-78 il finale).

LE DICHIARAZIONI DI COACH RAMONDINO

Queste le dichiarazioni di coach Marco Ramondino al termine della gara:

“Congratulazioni a Trento per il successo odierno e per tutto ciò che sta facendo in quest’annata.

Per quanto riguarda noi, ritengo che oggi sia stata la miglior performance degli ultimi tempi in termini di consistenza e continuità, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Abbiamo dimostrato, in più occasioni, di voler e saper reagire, riuscendo a rispondere colpo su colpo alle folate di Trento che avrebbero potuto annichilire chiunque.

Così non è stato: i ragazzi hanno saputo rispondere alla pressione della Dolomiti Energia, squadra estremamente lucida con il pallone tra le mani. Da parte nostra, ritengo ci sia stata grande disciplina ed applicazione su entrambi i lati del campo; evidentemente, qualcosa di troppo abbiamo concesso in termini di penetrazioni ai loro esterni ma la partita è stata equilibrata fino alle ultime battute di gioco.

Ci sono tante cose da salvare rispetto alla prestazione di questa sera, ovviamente non può mancare il rammarico e la frustrazione per aver disputato un’ottima gara, senza tuttavia aver conquistato due punti preziosi”.

PARZIALI DI GIOCO

21-18; 46-42 (25-24); 65-55 (19-13); 88-78 (23-23).

BOXSCORE

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 7, Cale 4, Ford 17, Lamb 17, Pecchia 2, Niang 18, Forray 6, Mawugbe 4, Bayehe 6, Zukauskas 7, Badalau 0, Hassan ne. Coach: Galbiati.

Givova Scafati: Zanelli 0, Anim 4, Sangiovanni ne, Ulaneo 2, Sorokas 5, Greco ne , Miaschi 4 , Pinkins 9, Cinciarini 26 , Maxhuni 20, Akin 8, Sakota 0. Coach: Ramondino.

ARBITRI DELLA GARA

Alessandro Perciavalle, Denis Quarta, Silvia Marziali.