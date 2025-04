Donzelli contestato all’Università, Vietri: inaccettabile

“Dispiace vedere che ancora oggi ci sia una certa parte della sinistra che voglia impedire la presenza di chi non la pensa come loro e limitare in questo modo la libertà di pensiero altrui”.

Lo dichiara il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando quanto accaduto, stamattina, all’Università degli Studi di Salerno, dove il suo collega deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli è stato contestato da collettivi di sinistra durante un’iniziativa organizzata da Azione Universitaria.

“E’ inaccettabile che in un luogo di formazione e di confronto come l’università si verifichino episodi di intolleranza. Tali comportamenti non solo danneggiano la libertà di espressione, ma minano anche i valori fondamentali di democrazia e rispetto reciproco. Ringrazio l’On. Giovanni Donzelli per essere tornato nel salernitano e per la sua costante vicinanza al nostro movimento studentesco. Faccio, inoltre, i complimenti agli studenti di Azione Universitaria Salerno per la bella iniziativa e per aver dimostrato, ancora una volta, maturità e serietà non rispondendo alle provocazioni pur riaffermando il loro diritto a fare politica all’università. Mi auguro – conclude Vietri – che la sinistra salernitana, almeno questa volta, condanni e prenda le distanze da quanto accaduto”.