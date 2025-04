Salernitana, Marino per l’impresa disperata

Adesso è anche ufficiale: la Salernitana cambia in panchina. L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda – si legge nella nota del club campano -. La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare sinceramente il tecnico per l’impegno massimo, la professionalità e l’attaccamento al club granata quotidianamente dimostrati nel corso del suo lavoro in questi mesi, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale”.

’U.S. Salernitana 1919 annuncia di aver trovato l’accordo con il signor Pasquale Marino e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra fino al 30 giugno 2025“. Con questa nota il club campano ha annunciato l’arrivo del quarto tecnico stagionale dopo Martusciello, Colantuono e Breda, che avrà il compito di portare la squadra alla salvezza. Di seguito il resto della nota della società:

“Il nuovo allenatore granata, nato a Marsala il 13 luglio 1962, ha grande esperienza in Serie B, categoria che lo ha visto protagonista da allenatore in ben 330 occasioni dal 2004 ad oggi con Arezzo, Catania, Pescara, Vicenza, Frosinone, Brescia, Spezia, Empoli, SPAL, Crotone e Bari. Fautore di un calcio propositivo, Marino ha cominciato la sua carriera nella vecchia C2 con il Paternò, prima di approdare in terza serie al Foggia. Oltre all’ampia conoscenza del campionato cadetto, l’allenatore siciliano vanta anche 189 panchine in Serie A alla guida di Catania, Udinese (condotta ad un passo dalla semifinale di Coppa UEFA nel 2008/09), Parma e Genoa.