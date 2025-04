Dall’11 al 13 aprile nella “Villa Comunale” di Salerno la ventitreesima edizione della “Mostra della Minerva”.

Sarà inaugurata venerdì 11 aprile, alle ore 15,00 la ventitreesima edizione della “Mostra della Minerva”, l’evento primaverile dedicato ai fiori, alle piante rare e non solo che viene organizzato ogni anno dall’associazione “Hortus Magnus”, presieduta dalla professoressa Clotilde Baccari Cioffi, con il Patrocinio del Comune di Salerno, all’interno della “Villa Comunale”. Ad inaugurare la mostra saranno il Sindaco Vincenzo Napoli e la professoressa Clotilde Baccari Cioffi, che saranno accolti dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Roberto Virtuoso” e dell’Istituto “Genovesi – Da Vinci” di Salerno e dall’esibizione dell’Alia String quartet composto dal Concetta Pepere e Francesca Macchiarulo al violino; da Fiammetta Drammatico alla viola e da Fabiola De Angioletti al violoncello. Oltre settanta espositori, tutti di alto livello, provenienti da tutt’Italia, che proporranno le loro ultime novità. Il logo della manifestazione che quest’anno è stato realizzato dalla grafica Maria Grazia Vigilante, è l’Anemone: “Secondo il mito, è il fiore nato dal sangue di Adone, irrorato dalle lacrime di Venere versate per la morte del suo amante, voluta da Ares” – ha raccontato la professoressa Baccari Cioffi durante la conferenza tenutasi nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno alla quale hanno partecipato la Vicepresidente dell’Hortus Magnus, Rosanna Pugliese, gli assessori Alessandro Ferrara e Massimiliano Natella e il Sindaco Vincenzo Napoli che segue sempre questa importante manifestazione:” E’ un’iniziativa prestigiosa: la Villa Comunale si riempirà di tanti visitatori che percorrendo i viali si arricchiranno di bellezza, di colori e profumi”. La mostra, che sarà aperta anche nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.30, prevede vari momenti culturali, laboratori e incontri tematici dedicati a vari fiori e piante: l’olivo, la ruta, la salvia, la menta alla banana, l’erba fungo, e anemoni, rose, orchidee. Previste visite guidate alla scoperta della Salerno medievale, e dei luoghi della Scuola Medica Salernitana con visita botanica al vivaio del Giardino della Minerva e anche al “Teatro Verdi”. Previsto un “Incontro divulgativo e laboratoriale sulla gestione e l’importanza del verde urbano”, organizzato dal Corso di Agraria dell’Università di Salerno, in collaborazione con l’Ordine degli Agronomi di Salerno, Legambiente, e “Il Picentino” organo della Società Economica della Provincia di Salerno. Domenica mattina, nella Villa Comunale, è prevista l’esibizione delle danzatrici dell’Associazione “Ballando per le strade” presieduta da Simona Todaro. Il Maestro Ulla Scuccimarra presenterà “L’eleganza del Tai Chi Chuan, una disciplina utile per il potenziamento del carattere e il miglioramento della postura. Uno spazio della manifestazione sarà dedicato ai bambini: nel “Cantiere dei Sogni” saranno organizzati, da Elisabeth Clainchard, dei giochi formativi in legno di Kaplan, mentre Raffaella Iaccarino realizzerà dele stampe botaniche su carta e a rilievo. Prevista anche una gara tra gli espositori che saranno premiati per la loro professionalità e creatività. È possibile scaricare il programma completo della manifestazione sul sito www.hortusmagnus.it (Foto di Luciana Cardone).

Aniello Palumbo