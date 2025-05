Presso il Polo Sanitario “La Filanda” di Sarno, l’evento “Awards 2025” organizzato dal “Rotary Club Nocera Inferiore -Sarno”. Premiate le eccellenze del territorio agro nocerino – sarnese.

“Anche in questa realtà il Rotary è un punto di riferimento per i valori della diversità, dell’equità, dell’inclusione e dell’integrità dei valori. Il riconoscimento delle eccellenze dei territori è stata una delle priorità portate avanti dal “Distretto Rotary 2101”. Anche quest’anno abbiamo camminato insieme per servire con gioia e vivere la magia del Rotary”. A ricordare il motto del “Distretto Rotary 2101” e del “Rotary International” è stato il Governatore Antonio Brando, in occasione della quattordicesima edizione degli “Awards”, la manifestazione nata con lo scopo di conferire dei riconoscimenti alle realtà dell’agro nocerino – sarnese che con il loro operato hanno conseguito livelli di eccellenza, come ha ricordato nel suo intervento il presidente del “Rotary Club Nocera Inferiore – Sarno”, il dottor Antonio Amato: “Il successo conseguito da associazioni, aziende, realtà produttive innovative, imprenditori, professionisti, artisti, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, è un successo di cui possiamo andare fieri tutti noi”. Il presidente Amato ha ricordato i nomi della commissione, da lui presieduta, che ha avuto il compito di scegliere quali eccellenze del territorio premiare: “E’ composta dai soci rotariani: l’avvocato Nicola Laudisio, il dottor Antonio Bello, e l’architetto Nicola Robustelli”. La cerimonia di premiazione, è stata dedicata quest’anno al tema “Il Rotary per una pace giusta e duratura”, ed è stata presentata, con professionalità, dalla dottoressa Cleo Lamberti e dal dottor Antonio Bello, che hanno ricordato le parole di Papa Francesco sulla Pace:” La pace la costruiamo anche noi, nelle nostre case, in famiglia, nei luoghi dove lavoriamo e nei quartieri dove abitiamo”. La manifestazione si è svolta, venerdì sera, presso la sala conferenze del Polo Sanitario di eccellenza “La Filanda” di Sarno, diretta dalla dottoressa Leonilde Renzullo.

A ricevere i premi, dalle mani del Presidente del “Rotary Club Nocera Inferiore -Sarno”, Antonio Amato, e dal Governatore del “Distretto Rotary 2101” Antonio Brando, sono stati: per il settore “Teatro” l’attore, autore e regista Carmine Pagano, Direttore del “Piccolo Teatro di Sarno” fondato da Luigi Giurunda, in arte Franz Muller, intitolato alla figlia, scomparsa tragicamente in un incidente stradale. Carmine Pagano che dirige la compagnia “Teatro d’Autore” e una scuola di recitazione, ha prodotto numerosi spettacoli, spaziando tra il dramma e la commedia. Pagano ha ricordato di essere nato a Nocera:” Dove ho vissuto i miei primi quarant’anni. I miei secondi quarant’anni li sto vivendo a Sarno. I miei terzi ancora non ho deciso dove li vivrò”. Per il settore “Musica” è stata premiata la cantante Marta De Marino. Diplomata in danza classica al Liceo Alfano; laureata in Canto col massimo dei voti al Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno. Ha duettato con Katia Ricciarelli, Mario Maglione e Tony Esposito. Dallo scorso settembre è la cantante di “Uno Mattina in Famiglia”, la popolare trasmissione di Rai1. La professoressa De Marino è figlia d’arte: il padre è il noto musicista e cantante Espedito De Marino che per anni è stato il chitarrista di Roberto Murolo. Il premio è stato ritirato dall’imprenditore Alfonso Fiumarella, grande amico della famiglia De Marino. Per il settore “Professioni” è stato premiato il professor Jacopo Galli, Ordinario di Otorinolaringoiatria presso il Dipartimento di Neuroscienze, Organi di Senso e Torace dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico “Gemelli” di Roma, dove dirige l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria. Il Dottor Galli, che vive e lavora a Roma, ha voluto continuare ad avere un legame forte con la sua terra d’origine: Nocera Inferiore dove, nello studio del nonno Mario e del padre Vieri, effettua periodicamente visite nel rispetto della tradizione di famiglia:” Importante è stato per me e per la mia carriera il supporto della mia storia familiare: di mio nonno, di mio padre e naturalmente di mia madre, di mia moglie e dei miei figli ai quali ho purtroppo sottratto del tempo”. Per il settore “Imprenditoria” è stata premiata l’azienda “Sider Pagani SRL”, con sede nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, specializzata nella trasformazione e nel recupero di rottami ferrosi e demolizioni industriali, autorizzata al trasporto di rifiuti speciali e acciaio. A ritirare il premio è stata la dottoressa Lina Piccolo, Direttore Tecnico dell’azienda e Vicepresidente di “Confindustria Salerno” che ha raccontato la storia dell’azienda che dirige da oltre trent’anni, fondata quarantatré anni fa dal padre Alfonso Piccolo:” Ha iniziato andando in giro con un moto Ape della Piaggio, raccogliendo rottami e dando in cambio piatti. Ha ottantuno anni e alle sei apre i cancelli dell’azienda. Con mio fratello Carlo portiamo avanti quest’attività stando molto attenti all’ambiente e al territorio che ci circonda”. Per il settore “Solidarietà” e “Volontariato” è stato premiato il dottor Porfidio Monda, di Sarno, docente presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli; già Capo Settore Servizi alla Persona presso il Comune di Sarno; già Direttore Generale presso l’Azienda Consortile per i Servizi Sociali “Agro Solidale”; attualmente Vicepresidente della “Fondazione Sinapsi”, punto di riferimento in Campania e non solo, che realizza interventi sociali e psico – educativi per bambini e ragazzi fino ai 18 anni non vedenti, ipovedenti e con disabilità complessa. Il dottor Monda è anche membro del CDA della “Fondazione della Comunità Salernitana” diretta dalla dottoressa Antonia Autuori. Il dottor Monda ha ricordato le difficoltà che sta vivendo il mondo del sociale:” Negli ultimi venti anni la diseguaglianza è cresciuta come mai nella storia dell’uomo e la diseguaglianza porta al sovranismo e alle guerre”. Per il settore “Imprenditoria Giovanile” è stato premiato l’ingegnere Vincenzo Iennaco, Direttore Tecnico dell’impresa di costruzioni “Iennaco & C.SRL” di Castel San Giorgio. L’ingegner Iennaco, è Presidente del gruppo “Giovani Imprenditori” di “Confindustria Salerno”, presieduta dall’imprenditore Antonello Sada:” A ventuno anni sono entrato a far parte dell’associazione di “Confindustria Salerno” dove ogni giorno ci impegniamo per fare in modo da creare un’impresa che non sia solo uno strumento per generare profitto, ma sia soprattutto un valore reale, concreto, attraverso il quale prendersi cura della nostra comunità”. Con emozione Iennaco ha ritirato il premio che ha dedicato alla moglie Francesca e al figlio Domenico:” Ha il nome di mio padre che ha fondato l’impresa di costruzioni nel 1986”. Per il settore “Ricerca Medica” è stato premiato il dottor Alfonso Fiorelli, di Angri, Direttore della UOC di Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Vanvitelli e professore Ordinario di Chirurgia Toracica presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il dottor Fiorelli, che ha dedicato il premio alla moglie, esperto nella diagnosi e trattamento mini-invasivo delle patologie del polmone, della pleura e del mediastino e del trattamento endoscopico con laser delle patologie delle vie aeree, ha sottolineato l’importanza della ricerca:” Soprattutto se i risultati della ricerca possono aiutare concretamente nel sociale”. Per il settore “Sanità” è stato premiato il professor Catello Califano, Direttore Responsabile della Unità Operativa Complessa di Ematologia presso il Plesso Ospedaliero “Andrea Tortora” di Pagani, che, nel suo quotidiano impegno professionale, con lodevole delicatezza, allevia le sofferenze dei pazienti oncologici. Per il settore “Scuola” è stato premiato il “Coro Invoices” diretto dalla professoressa Angela Pappacena della Scuola Secondaria dell’Istituto “De Amicis – Baccelli” di Sarno diretto dalla Dirigente Scolastica Clotilde Manzo che ha sottolineato la grande bravura degli oltre trenta coristi del coro:” Si è esibito in vari e importanti concerti anche di beneficenza come quello per la Pace in Ucraina e quello per la “Fondazione Telethon”. L’attività corale è una marcia in più per questi ragazzi che cantano insieme rispettando e condividendo i valori dell’educazione civica che li rendono migliori”. Il Direttore del Coro, la professoressa Angela Pappacena, ha spiegato che i ragazzi del coro apprendono molto cantando:” Affrontano un vario repertorio musicale che scaturisce dalla voglia di imparare, volta ad ogni forma di espressione della voce, spaziando dalla musica sacra a quella profana, dalla musica pop a quella leggera”. Applauditi con entusiasmo dai tanti presenti i coristi, accompagnati al piano dal Maestro Giovanni Lucibello, si sono esibiti interpretando tre brani molto diversi tra loro: il “Dies irae” di Wolfgang Amadeus Mozart, in latino; il famoso brano dei “Queen” “Bohemian Rhapsody” e il brano di successo “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel. Sul palco, dove tutte le operazioni di premiazione sono state coordinate dalla Presidente Incoming del Club rotariano Matilde Squillante e dalla Segretaria del Club Enrica Granato, si sono alternati per un saluto: il Sindaco di Sarno Francesco Squillante e il Consigliere Comunale del Comune di Nocera Inferiore e Consigliere Provinciale Annarita Ferrara che ha portato i saluti del Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, Paolo Di Maio, e del Presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli.

Aniello Palumbo