Slow Food Day in Costa d’Amalfi

Un percorso tra terra, mare e sapori autentici per celebrare il valore del cibo e della biodiversità: è lo Slow Food Day 2025, che domenica 18 maggio si celebrerà anche in Costa d’Amalfi con un’esperienza immersiva lungo il Sentiero dei Limoni, tra Maiori e Minori, alla scoperta del limone Sfusato Amalfitano, dei suoi custodi e dei sapori della tradizione.

L’appuntamento, inserito nel programma nazionale della giornata che coinvolge tutta la rete italiana di Slow Food, unisce escursionismo, agricoltura sostenibile e cultura gastronomica lungo uno dei percorsi che oggi è simbolo della Costa d’Amalfi. Lo Slow Food Day è la festa della rete nazionale Slow Food, un’occasione per ribadire il valore di un cibo buono, pulito e giusto, e di una relazione sana tra persone, comunità e natura. In tutta Italia, eventi, degustazioni e incontri con produttori e cuochi dell’Alleanza celebrano il gusto, la consapevolezza e il piacere della condivisione.

La Costa d’Amalfi partecipa con una proposta che unisce paesaggio, cultura contadina e identità gastronomica, per affermare con forza il valore di un territorio che sa raccontarsi anche attraverso ciò che porta in tavola, promossa dalla Comunità Slow Food Travel della Costa d’Amalfi, costituitasi di recente.

A guidare i partecipanti per lo Slow Food Day 2025 in Costa d’Amalfi ci sarà una delle guide che ha aderito alla Comunità Slow Food Travel Della Costa d’Amalfi: Candida Esposito. Guida ambientale escursionistica, condurrà i visitatori lungo un cammino che custodisce ancora intatto lo spirito rurale della Divina: il Sentiero dei Limoni, antico tracciato che collega Maiori a Minori attraversando uno dei territori a più alta vocazione limonicola. Tra scalinate e tratti di sentiero, si camminerà tra i limoneti che qui vengono chiamati “giardini” scoprendo i terrazzamenti che si inerpicano dal mare fino a metà costa, figli dell’opera titanica dei contadini che nei secoli hanno addomesticato una terra verticale strappando lo spazio per coltivare costruendo con pietra viva e tanta fatica le “macerine” che delimitano le “chiazze” di terreno reso pianeggiante. Un’opera che è valsa alla Costa d’Amalfi il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità Unesco. E poi, l’incontro con la coltivazione del limone, che qui avviene con metodi tradizionali: agricoltura eroica sotto le pergole di pali di castagno locale, perché la conformazione aspra non consente altro.

Durante la passeggiata, è previsto anche un incontro di gusto nel pieno stile di Slow Food, per cui l’incontro col cibo è incontro con la cultura locale: gli ospiti saranno accolti da Viviana e Vincenzo dell’azienda agricola Cuonc Cuonc, tra i terrazzamenti affacciati sul mare dove si coltiva lo Sfusato Amalfitano, limone simbolo della Costiera, apprezzato nel mondo per profumo e sapore. Dopo la visita, sarà possibile degustare prodotti tipici locali rigorosamente ingredienti di stagione.

Il cammino si concluderà nel cuore del centro storico di Minori, da Maria Lucia Mansi, cheffa del ristorante A’ Ricetta, per assaporare uno dei piatti simbolo della gastronomia locale: i N’dunderi minoresi al ragù napoletano, pasta fatta a mano tramandata nei secoli e riconosciuta come uno dei primi esempi di pasta fresca nella storia culinaria campana.

Per rendere ancora più sostenibile l’evento, Tra.Vel.Mar. è partner dell’iniziativa con i suoi traghetti, sui collegamenti per il porto di Maiori.

Info tecniche e di servizio

Meeting point : Porto e Piazza San Giacomo – Maiori

: Porto e Piazza San Giacomo – Maiori Lunghezza percorso : 3 km – durata circa 1h30

: 3 km – durata circa 1h30 Conformazione : scale e sentieri – dislivello 365 m s.l.m.

: scale e sentieri – dislivello 365 m s.l.m. Costo escursione (con aperitivo “Cuonc Cuonc”) : € 35,00 – Soci Slow Food € 30,00

: € 35,00 – Soci Slow Food € 30,00 Pranzo opzionale presso “A’ Ricetta”: € 35,00 – Soci Slow Food € 30,00 Per informazioni e prenotazioni: Candida Esposito Guida escursionistica ????????????+39 339 1846 4840 – info@costanaturatrekking.com