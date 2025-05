Salernitana shock, playout congelati e con la Sampdoria

Il caos in Serie B continua! Il playout tra Salernitana e Frosinone è stato rinviato a data da destinarsi a causa di una penalizzazione di 4 punti inflitta al Brescia per irregolarità nei pagamenti.

Questo ha riscritto la classifica: il Brescia retrocede in Serie C, mentre Frosinone si salva e Salernitana e Sampdoria si sfideranno nei playout.

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, sostiene di essere stato vittima di una truffa e ha annunciato ricorso. L’udienza di primo grado è fissata per il 22 maggio, e la decisione potrebbe influenzare ulteriormente la situazione.

La Salernitana sta vivendo ore di grande incertezza dopo la penalizzazione del Brescia, che ha stravolto la programmazione dei playout. La squadra di Pasquale Marino, inizialmente pronta a sfidare il Frosinone, si è ritrovata senza una data certa per il proprio spareggio salvezza.

Il presidente Danilo Iervolino aveva programmato una visita per motivare la squadra, ma l’incontro è saltato, e poco dopo Marino ha ordinato il rompete le righe, lasciando i giocatori in attesa di nuovi sviluppi. Nel frattempo, i tifosi avevano già acquistato 27.350 biglietti per la partita contro il Frosinone, che ora non si sa se e quando verrà giocata.

Ora la Salernitana dovrebbe affrontare la Sampdoria nei playout, ma la situazione è ancora fluida e non ci sono certezze sulla data della sfida.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha definito “gravissima” la decisione di annullare il playout tra Salernitana e Frosinone a sole 24 ore dalla gara. Secondo De Luca, questa scelta ha conseguenze pesanti non solo sul piano sportivo, ma anche sull’ordine pubblico e sulle tensioni tra tifosi.

La Salernitana, colta di sorpresa, sta valutando un ricorso contro la decisione della Lega Serie B. Il club ha attivato il proprio pool legale e ha inviato una diffida formale, chiedendo la revoca del provvedimento. Anche il figlio di De Luca, Piero De Luca, ha espresso preoccupazione, affermando che il rinvio potrebbe falsare la competizione.

Il sindaco e presidente della Provincia, Vincenzo Napoli esprime sdegno per l’annullamento della sfida salvezza tra Salernitana e Frosinone. “La gravissima decisione è intempestiva e compromette decisamente la regolarità del campionato a discapito, su tutte, della Salernitana”. Vincenzo Napoli dichiara fin d’ora che Comune di Salerno e Provincia di Salerno metteranno in campo ogni utile iniziativa per tutelare la competizione sportiva. I sacrifici degli atleti, gli sforzi del club, i sentimenti dei tifosi non possono esser mortificati da chi assume queste decisioni a discapito del calcio”, ha sottolineato. E il presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, Antonio Cammarota. “Senza nessuna penalità ancora notificata si sospendono i play-out, se si fossero giocati il Brescia si sarebbe aggiunto alla Samp in serie C. – dice Cammarota -Invece si vuole salvare la Samp dandole la possibilità dello spareggio con la Salernitana”