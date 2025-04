Lavoro, Vietri (FdI): “Via libera a incentivi per assumere giovani e donne disoccupate al Sud”

“Con la firma dei decreti attuativi da parte dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia partono gli incentivi per le assunzioni agevolate di giovani senza lavoro in Italia, con una particolare attenzione per gli under 35 e le donne disoccupate del Sud”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri, consigliere politico per le Politiche di Coesione del Ministro Tommaso Foti.

“La misura, che secondo le stime del Ministero del Lavoro contribuirà a creare 180.000 nuovi posti di lavoro (soprattutto al Sud), è stata promossa dal Governo italiano e finanziata dalla Commissione Europea con 1,1 miliardi di euro. In particolare, sono due le tipologie che permetteranno l’applicazione degli esoneri: la prima riguarda donne disoccupate e giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato residenti al Sud, che siano assunti tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2025; la seconda giovani under 35 delle altre aree della Nazione mai assunti a tempo indeterminato, chiamati al lavoro tra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. L’obiettivo strategico del Governo Meloni, fin dal suo insediamento, è dare nuovo slancio all’occupazione soprattutto nel Mezzogiorno, che già lo scorso anno aveva fatto registrare risultati molto incoraggianti. Nel 2024 – secondo l’Istat – sono stati ben 142 mila i nuovi ingressi nel mondo del lavoro, per lo più con contratti a tempo indeterminato. D’altronde, questi incentivi si aggiungono ad altre misure concrete ed efficaci come la Zes Unica, la Decontribuzione Sud, Io Resto al Sud e gli Accordi di Coesione che hanno consentito di investire complessivamente 74 miliardi (prevalentemente al Sud). Questi investimenti mettono anche a tacere le falsità raccontate sia in Parlamento sia nel Paese dalle opposizioni. Il nostro Governo – conclude Vietri – crede realmente nello sviluppo del Sud Italia e, al contrario dei governi Pd-M5S, lo sta dimostrando con i fatti”