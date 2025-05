L’avvocato Angelantonio Pellecchia è il nuovo segretario provinciale dell’Ugl Funzione Pubblica di Salerno

La Ugl Salerno comunica con soddisfazione la nomina dell’avvocato Angelantonio Pellecchia a segretario provinciale della Ugl Funzione Pubblica, la federazione che rappresenta i dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Professionista stimato e con una solida esperienza nel mondo sindacale, l’avvocato Pellecchia – attualmente in servizio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno – è una figura di alto profilo che saprà dare nuovo impulso all’azione sindacale nel territorio. Salerno, infatti, rappresenta un punto strategico per le articolazioni dello Stato, ospitando uffici periferici di Ministeri, Enti previdenziali, Agenzie fiscali e Prefetture, che svolgono un ruolo fondamentale per la tenuta dei servizi pubblici e delle istituzioni.

“La nomina dell’avvocato Pellecchia – dichiara Carmine Rubino, segretario generale della Ugl Salerno – è un passo importante per rafforzare la nostra presenza nei settori chiave del lavoro pubblico. Con il suo ingresso alla guida della Funzione Pubblica, vogliamo dare un segnale forte di vicinanza e rappresentanza a tutti i lavoratori dello Stato presenti in provincia, spesso dimenticati ma essenziali per il buon funzionamento della macchina pubblica”.

“Siamo impegnati in un percorso di consolidamento e crescita delle nostre federazioni territoriali – aggiunge Sabato Ceruso, segretario organizzativo Ugl Salerno – come quella del trasporto aereo e della sicurezza civile. Con l’avvocato Pellecchia rafforziamo anche il presidio della Funzione Pubblica, in una logica di sindacato sempre più presente, competente e concreto”.

Anche dalla segreteria nazionale Ugl Funzione Pubblica arriva un plauso alla scelta della struttura salernitana. “L’avvocato Pellecchia è una risorsa di valore – ha affermato Alessandro Di Stefano, segretario nazionale – e siamo certi che saprà interpretare questo incarico con senso delle istituzioni, responsabilità e visione”.

Con questa nomina, la Ugl Salerno prosegue il suo impegno per la valorizzazione del lavoro pubblico, fondato su merito, competenza e rispetto delle professionalità.