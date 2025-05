Igiene delle mani, le iniziative dell’Asl Salerno

Nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, indetta anche quest’anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Asl Salerno ha promosso una serie di eventi ed iniziative al fine di mantenere alta l’attenzione sull’importanza di tale pratica.

Facendo seguito ed ispirandosi alla Campagna globale diffusa dall’OMS, l’Azienda Sanitaria diretta dall’ing. Gennaro Sosto ha inteso in tal modo promuovere non solo tra operatori sanitari, ma anche fra i pazienti e i cittadini, la diffusione della cultura dell’igiene delle mani: un gesto semplice ma essenziale, fondamentale per la prevenzione delle infezioni e per la tutela della salute di tutti.

La progettazione ha previsto il rilancio sui canali comunicativi aziendali del messaggio-chiave, quest’anno particolarmente significativo: “L’uso dei guanti non può e non deve sostituire l’igiene delle mani!.

Slogan che richiama alla consapevolezza e all’importanza di una corretta prassi e dell’uso responsabile dei dispositivi di protezione.

Fra le tante iniziative, presso l’atrio centrale del Presidio Ospedaliero di Nocera Inferiore è stato allestito, a cura dell’Unità Operativa Risk Management, un desk informativo per sensibilizzare utenti, pazienti e visitatori sull’importanza dell’igiene delle mani quale misura fondamentale per la prevenzione delle infezioni, sia comunitarie che correlate all’assistenza.

È stata inoltre utilizzata una stazione sanificante mobile, già acquistata per le unità operative ad alto rischio (Rianimazione, Ostetricia e ginecologia e Terapia Intensiva Neonatale). Il dispositivo guida gli operatori al corretto lavaggio delle mani, controlla e misura la qualità del lavaggio, spingendo l’utente ad attenersi alle fasi previste dall’OMS e validando l’operazione. Elabora, infine, un report con relativo punteggio conseguito ed evidenzia anche le eventuali criticità relativamente alle aree non correttamente igienizzate. Tali report potranno essere utilizzati per consolidare la buona pratica igienica sia degli operatori sanitari che dei visitatori.