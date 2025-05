Colleziona passioni e Cucina che passione, due promozioni della Centrale del Latte

Si rinnova l’appuntamento annuale tanto atteso: la Centrale del Latte di Salerno lancia due importanti campagne promozionali all’insegna della “Passione”. Qual è la tua? Viaggi, cinema, libri, ristoranti, moda, arredamento per la casa o altro ancora? Per partecipare alle due iniziative basta raccogliere i punti scegliendo tra una vasta gamma di oltre 150 referenze a marchio Centrale del Latte di Salerno!

La prima iniziativa “Colleziona Passioni”: potrai ricevere buoni d’acquisto digitali dal valore di 10€, 20€ e 40€. La promozione offre una vasta selezione di opzioni tra i principali siti di e-commerce italiani, soddisfacendo così ogni tipo di esigenza e gusto.

La seconda iniziativa “Cucina che Passione”: è rivolta agli appassionati dei fornelli. Questa campagna mette a disposizione set di pentole, padelle e coltelli professionali, compatibili con tutti i piani di cottura e destinati anche al settore Ho.Re.Ca.

Come sempre, le schede delle due campagne si potranno consegnare presso il Promo – Point della Centrale del Latte, sito a Salerno in Via Fuorni n. 86, nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa oppure inviarle a mezzo Posta.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Numero Verde del “Servizio Cortesia” telefonando all’800.84.20.84 (solo da telefono fisso) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.