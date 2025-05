Gioco In nome della legalità

Un presidio di sicurezza, trasparenza e responsabilità sociale. Sono questi i temi al centro dell’evento “In nome della Legalità – Senza regole non c’è gioco sicuro”, che si è tenuto a Salerno, promosso da Codere Italia e che ha coinvolto istituzioni, operatori del settore e associazioni.

“Salerno è da sempre impegnata nella promozione di una cultura della legalità, e l’amministrazione comunale è costantemente al fianco delle istituzioni e degli operatori che lavorano per garantire un ambiente di gioco sicuro e responsabile”. È il messaggio lanciato oggi dal Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, intervenuto a margine dell’evento “In nome della Legalità – Senza regole non c’è gioco sicuro”, promosso da Codere Italia.

Prevenzione, formazione e supporto ai giocatori. Sono le parole chiave dell’intervento di Antonietta Grandinetti, Direttrice del Dipartimento Dipendenze dell’ASL Salerno, durante l’evento “In nome della Legalità – Senza regole non c’è gioco sicuro”, promosso a Salerno da Codere Italia.

Definire un codice unico per il gioco pubblico e garantire maggiori risorse ai Comuni per contrastare la ludopatia e l’illegalità. È l’appello di Domenico Faggiani, componente dell’Osservatorio regionale del Lazio sul gioco d’azzardo patologico, intervenuto all’evento “In nome della Legalità. Senza regole non c’è gioco sicuro””, promosso da Codere Italia che ha fatto tappa a Salerno.