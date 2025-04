“Un Dono da Donare”: 24 Club Lions e Rotary; 70 artisti e varie aziende del territorio, insieme per la popolazione ucraina.  

La gente dell’Ucraina ha ancora bisogno di aiuto! La rinascita dell’Ucraina può iniziare anche da Salerno, città della Pace, e ognuno di noi deve capire qual è il suo ruolo in questo momento e cosa può fare concretamente per dare un aiuto. Lo spirito fraterno che unisce il popolo italiano a quello ucraino ha spinto i soci salernitani delle due più importanti organizzazioni di Club di servizio al mondo: Lions e Rotary, ad organizzare, presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, una serata di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al popolo ucraino che vede il proprio futuro anche attraverso i nostri occhi. Pitture ad olio su tela e altri quadri realizzati con varie tecniche; fotografie; opere in ceramica; sculture; oltre duecento oggetti, manufatti, offerti da tanti artigiani, commercianti, e da varie aziende del territorio come “Siniscalchi Centro” e “De Luca”; prodotti gastronomici come le marmellate, le scorzette d’ arancio candite, preparate con un’antica ricetta dalle sorelle Baratta; le uova alla nocciola della ditta “Sorgente” di Teresa Sorgente di Giffoni; le confezioni di mozzarelle delle aziende “Vallepiana” e “Taverna Penta”; le confezioni di tonno dell’azienda “Iasa” e perfino la maglietta con il numero 99 donata dal giocatore della Salernitana Antonio Raimondo hanno consentito di raccogliere una notevole somma che sarà devoluta alla popolazione ucraina tramite la “Fondazione Lions Clubs International (LCIF)”. Soddisfatto il Governatore del “Distretto Lions 108 Ya”, il dottor Tommaso Di Napoli, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:” Lions e Rotary insieme per dimostrare che nei momenti di difficoltà le associazioni sono in grado di collaborare con grande spirito di coesione per realizzare un progetto straordinario per la popolazione dell’Ucraina che in questo momento ha bisogno del nostro aiuto”. A parlare a nome di tutti i Club Rotary del “Distretto Rotary 2101”, presieduto dal Governatore Antonio Brando, è stato il presidente del “Rotary Club Salerno”, Rino D’Alessio:” È significativo che i club territoriali Rotary e Lions si ritrovino insieme, con grande sensibilità, per rispondere alle esigenze e ai bisogni di chi non è del territorio”. Anche l’ideatrice e corresponsabile del Service, la professoressa Paola Capone socia del “Lions Club Salerno Host” e presidente “FEDER.S.P.e V” ha gioito per il successo dell’evento:” Per la prima volta abbiamo messo insieme 12 Club Rotary e 12 Club Lions per fare del bene al popolo ucraino. Fondamentale l’apporto dei tantissimi artisti che hanno donato le loro opere e dei tanti imprenditori che hanno sostenuto questa iniziativa”. Anche il professore Vincenzo Monda, del Lions Club Salerno Arechi”, corresponsabile del Service, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa:” Dal presidente del “Circolo Canottieri Irno”, il dottor Giovanni Ricco, a tutti i commercianti che hanno donato le loro creazioni e agli oltre settanta artisti che hanno donato le loro opere”. A presentare la serata è stata la professoressa Marianna Amendola, presidente della VI Circoscrizione 108Ya, che ha sottolineato l’eccezionalità della manifestazione:” È una grande emozione questa sera ascoltare per la prima volta insieme gli inni del Rotary e del Lions”. Sulle due locandine disegnate dall’artista Lucio Bastolla, socio del “Lions Club Hippocratica Civitas”, realizzate da “Grafica Metelliana” con la cartina geografica dell’Ucraina, sono stati elencati tutti i nomi dei Club Lions e Rotary che hanno aderito al progetto e di tutti gli artisti che hanno donato le loro opere: “Rotary Club Salerno Picentia”, presidente Raffaele Brescia Morra; “Rotary Club Salerno”, presidente Rino D’Alessio; “Rotary Club Salerno Duomo”, presidente Eduardo Grimaldi; “Rotary Club Salerno Est”, presidente Edoardo Ventura; “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, presidente Lucio De Caro; “Rotaract Club Salerno”, presidente Emilia Maiorano; “Rotaract Club Campus Salerno Nord dei Due Principati”, presidente Mariano Melchionda; “Rotaract Club Salerno Est” presidente Aldo Addesso; “Rotaract Club Salerno Duomo”, presidente Francesco Della Valle; “Rotary Club Isola di Capri”, presidente Camillo D’Antonio; “Rotary Club Pompei Villa dei Misteri”, presidente Raffaele Esposito; “Rotary Club Castellammare di Stabia”, presidente Carmen Matarazzo; “Lions Club Salerno 2000”, presidente Antonio Apolito; “Lions Club Salerno Arechi”, presidente Emilia Nicolais; “Lions Club Salerno Principessa Sichelgaita”, presidente Grazia Cioffi; “Lions Club Giffoni Valle del Picentino”, presidente Linda Marino; “Lions Club Salerno Host”, presidente Luca Monaco; “Lions Club Salerno Forte La Carnale Giovanna Gattola La Cava”, presidente Lorenzo Galliano; “Lions Club Pontecagnano Faiano”, presidente Roberto Schiavone; “Lions Club San Valentino Sarnica Gens”, presidente Luigi Ferrara; “Lions Club Capaccio Paestum”, presidente Vincenzo Mallamaci; “Lions Club Hippocratica Civitas”, presidente Rosario Pacifico; “Lions Club Pompei Host”, presidente Carmela Carbone; “Lions Club Leo Salerno Host”, presidente Mara Santoro. Gli artisti: Raffaele Falcone, Dino Vincenzo Petroni, Daniele Della Porta, Bartolomeo Gatto, Alfonso Spagone, Francesco Graniti, Gerardo Palmieri, Giuseppe Sparla, Mancino, Floriana Lamberti, Elena Ostrica, Mario Carotenuto, Sciglio Vintage, Pandora, Lucio Liguori, Sergio Cappelli, Chicca Regalino, Scotto, Armando Coiro, Giuseppe Carabetta, Ugo Villani, Barbara Di Maio, Rosa Salsano, Gerry Fezza, Michele Chiossi, Salvatore Procida, Rosa Salsano, Giampaolo Lambiase, Marco Vecchio, Casimiro Forte, Lucio De Simone, Paola Scocozza, Cinzia Gaudiano, Rosa Cuccurullo, Odïle, Antonio Nino D’Angelo “DANI”.

Aniello Palumbo