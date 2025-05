Maiori, Porto inadatto, Travelmar riduce le corse a 4 giornaliere

Travelmar ha annunciato una drastica riduzione delle corse per Maiori, limitandole a sole quattro al giorno a causa di nuove restrizioni sulla lunghezza delle imbarcazioni.

Nel frattempo, un’altra compagnia, Grassi Junior, ha mostrato interesse nel mantenere collegamenti stabili e accessibili per residenti e turisti, ma ha incontrato ostacoli burocratici per ottenere un punto vendita biglietti.

A partire dal 12 maggio, la compagnia di navigazione Travelmar sospenderà la maggior parte dei collegamenti marittimi da e per il porto di Maiori. A comunicarlo è la stessa società, che denuncia l’impossibilità di proseguire con un servizio regolare a causa delle restrizioni imposte dalla Capitaneria di Porto di Salerno sulla lunghezza massima delle imbarcazioni autorizzate ad attraccare: al momento solo mezzi inferiori a 27 metri.

Nonostante una proroga temporanea valida fino ad aprile, la situazione non è stata risolta in via definitiva, e secondo Travelmar il Comune di Maiori, che gestisce direttamente l’approdo, non ha adottato alcuna misura concreta per superare la criticità. Da qui la scelta di garantire solo quattro corse essenziali al giorno – due tra Maiori e Salerno, due tra Maiori e Amalfi – con un’unica imbarcazione compatibile con le regole attuali. Oltre alla riduzione delle corse, Travelmar ha annunciato l’eliminazione delle agevolazioni tariffarie per residenti e pendolari di Maiori e un aumento generalizzato dei prezzi dei biglietti, per compensare i costi della riorganizzazione.

“Pur rammaricandosi per i disagi che tali decisioni arrecheranno al territorio, si è reso necessario adottare questi provvedimenti a tutela della sostenibilità economica del servizio, in diretta conseguenza dell’inerzia delle amministrazioni competenti”.