Continuano i Lampi di Genio

Una nuova opera del fotografo Philippe Halsman sarà esposta alla Cittadella Giudiziaria presso il cortile adiacente l’Aula Magna della Corte di Appello. Lo scatto, del 1961, ritrae il Procuratore Generale degli Stati Uniti, Robert Kennedy, e sarà inaugurato venerdì 16 alle ore 15.30 in coincidenza del convegno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, “Il dolore nel processo” che si terrà proprio presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Salerno. Tra i relatori, il dottor Antonio Valitutti, magistrato, già Presidente della Prima sezione civile della Corte di Cassazione e docente presso la Scuola Superiore della Magistratura e l’avvocato Marco Russo, presidente dell’Associazione Culturale Tempi Moderni. I saluti invece saranno affidati all’avvocato Alberto Toriello, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno; al dottor Paolo Sordi, Presidente della Corte di Appello di Salerno; alla dottoressa Francesca Del Grosso, Dirigente amministrativo della Corte di Appello di Salerno; all’avvocato Vincenzo Cestaro, coordinatore POF Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e all’avvocato Chiara Zucchetti, referente POF Diritto e Procedura Civile. L’opera di Halsman alla Cittadella Giudiziaria arricchirà il percorso espositivo della mostra diffusa organizzata, in città, da Tempi Moderni. La scelta ricade sul nuovo Tribunale non solo per il suo valore simbolico, quale monumento alla garanzia della Giustizia nella nostra città, ma anche per quello architettonico, con il prestigio della firma di David Chipperfield.

Intanto oggi (mercoledì 14 maggio ore 18.30) si apre la decima settimana di eventi che accompagna la mostra “Lampi di Genio”. A Palazzo Fruscione un interessante incontro tenuto da Giuseppe D’Antonio, Direttore artistico del Festival “Linea D’Ombra”, sulla cinematografia di Alfred Hitchcock. Il pretesto è la presentazione del libro: “Io Confesso. Conversazioni sul cinema allo stato puro” curato da Sidney Gottlieb e pubblicato da Minimum Fax lo scorso anno. Il volume è una raccolta di interviste che il “maestro del brivido” ha tenuto nel corso della sua carriera che illustrano gli snodi più importanti della sua lunga carriera: il passaggio dal muto al sonoro, dall’Inghilterra all’America, dal giallo d’azione al thriller psicologico, dal ruolo di regista a quello di regista-produttore. Le letture saranno affidate alla voce di Sabrina Prisco. Giovedì 15 dalle 10 alle 14, “Cover story” in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, un focus sulle storie da copertina e sulle immagini che le hanno raccontate, da un punto di vista fotografico, giornalistico e di costume. Ne parleranno Ivan Romano, fotoreporter per Getty Images; Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali, dell’Università di Salerno e Valentina D’Alessandro, conduttrice radiofonica e autrice di “Lo stile che Vale”, RCS75. Venerdì 16 (ore 19.30) invece l’incontro dedicato a un cosmetico cult, il rossetto Victory Red di Elisabeth Arden. Con il professore Alfonso Amendola e la giornalista Francesca Salemme un viaggio ultra pop nell’immaginario del rossetto, prodotto che è stato centrale per la carriera di Halsman a partire dalla scelta di Elizabeth Arden di una sua iconica fotografia.

Sabato invece, alle 20.30, sempre a Palazzo Fruscione, il cantautore Joe Barbieri si racconterà, tra parole e musica, al pubblico di Tempi Moderni presentando il suo ultimo lavoro discografico “Big Bang”, nell’incontro dal titolo “Un’affascinante Anomalia”, come si definisce nella sua biografia. Un outsider che al di fuori del binario dell’industria si è saputo costruire un percorso personale – all’estero come in Italia – e che è riuscito nel raro esercizio di convogliare il genuino apprezzamento di colleghi, critica e pubblico. Con sei album all’attivo, due live e due dischi-tributo dedicati, il primo a Chet Baker, Chet Lives! (2013) e il secondo a Billie Holiday, Dear Billie (2019) Barbieri è uno di quei cantautori raffinati la cui bellezza semantica incanta e nutre. La settimana si chiude domenica 18 maggio (ore 18.30) con la proiezione del film Hitchcock del 2012 di Sacha Gervasi.

Lampi di Genio è una mostra diffusa dedicata alla fotografia di Philippe Halsman. L’esposizione, che si terrà fino al 2 giugno, intende mettere in dialogo alcuni siti storico-artistici della città antica con l’arte fotografica di Halsman. Il corpo centrale è allestito nei saloni di Palazzo Fruscione, storico fabbricato del XIII Secolo. A questo si aggiungono la Corte di Palazzo Guerra, sede del Comune di Salerno; la Sala Esposizioni e la Cappella di San Ludovico dell’Archivio di Stato di Salerno; il Foyer del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”; la Cappella di Sant’Anna e l’Ipogeo di San Pietro a Corte; il Chiostro del Monastero di San Nicola della Palma, sede della Fondazione Ebris, lo scalone monumentale di Palazzo Ruggi d’Aragona, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino e il cortile adiacente l’Aula Magna della Corte di Appello, presso la Cittadella Giudiziaria.

