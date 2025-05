Notte Europea dei Musei, gli appuntamenti al Museo di Pontecagnano

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei con apertura straordinaria serale fino alle 22.30 e ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano aderisce a questo importante appuntamento internazionale con una serata dedicata al primo incontro della rassegna di danza contemporanea “Mare Nostrum”, organizzata dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania.

Il progetto, con la Direzione artistica di Claudio Malangone, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale” e cofinanziato dai Comuni di Pontecagnano Faiano, di Padula e dalla Comunità Montana Vallo di Diano.

Dopo il successo de “Il Desiderio” nel 2024, “Mare Nostrum” riafferma la vocazione di questo territorio a farsi cantiere culturale aperto, dove il contemporaneo dialoga con l’antico, dove le comunità si riconoscono nei valori dell’incontro, dell’accoglienza e della condivisione. Come le acque del mare che uniscono sponde lontane, così la danza, attraverso la pluralità dei linguaggi e delle esperienze, diventa strumento di integrazione e coesione sociale.

“Mare Nostrum” non è soltanto una rassegna, ma una piattaforma di incontro e dialogo tra culture differenti, in cui il corpo e il movimento diventano veicolo universale di conoscenza, riflessione e trasformazione. La danza, con la sua immaterialità e la sua potenza evocativa, restituisce nuova vita ai luoghi della memoria, li trasforma in palcoscenici vivi, permeabili, pronti ad accogliere visioni ed emozioni.

«Mare Nostrum è un viaggio suggestivo che unisce i nostri musei, connette culture e continenti, avvicina i visitatori al patrimonio culturale attraverso il linguaggio universale della danza. Fin dall’antichità il movimento del corpo e la musica hanno rappresentato forme espressive capaci di creare connessioni, tra corpo e anima, tra il mondo terreno e quello spirituale, tra culture lontane. Il progetto, giunto alla seconda edizione, consolida la visione dei luoghi della cultura come spazi di condivisione, vivi e partecipati, in cui le comunità trovano espressione della propria identità e sperimentano forme di fruizione sempre più coinvolgenti delle collezioni museali. Le performance, gli incontri e gli eventi della rassegna Mare Nostrum toccheranno temi diversi per attrarre un pubblico sempre più ampio, che nei suggestivi spazi dei nostri musei potrà ampliare le proprie conoscenze oltre a vivere esperienze emozionanti e di grande arricchimento personale», dichiara Luana Toniolo, Direttrice ad interim della Direzione regionale Musei nazionali Campania.

«Fil rouge della rassegna saranno le acque come simbolo di unità e accoglienza. La danza, e non solo, ci ricorda che i valori della solidarietà e del rispetto possono diventare pratica quotidiana. Un ringraziamento sentito a chi ha reso possibile questo progetto, alle compagnie ospiti e al direttore Claudio Malangone, che, con la sua sensibilità artistica porta alto il nome della nostra città», così commenta Roberta D’Amico, Assessore alla Cultura del Comune di Pontecagnano Faiano.

«La rinnovata fiducia da parte della Direzione regionale Musei nazionali Campania nell’affidarmi per il secondo anno consecutivo la direzione artistica di questo progetto è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità. Realizzare un programma di qualità, capace di parlare al pubblico e alla comunità, è il mio impegno e il mio desiderio più profondo», spiega il direttore artistico Claudio Malangone.

La serata al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano sarà introdotta dai saluti della direttrice del Museo, Serena De Caro, del Sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, dell’Assessora alle Politiche Culturali, Roberta D’Amico, e del Direttore artistico della rassegna, Claudio Malangone.

Alle ore 20,00 all’interno dei suggestivi spazi museali prenderà il via la rassegna di danza contemporanea con la performance Carte Blanche della compagnia tunisina Al Badil Alternative Culturelle, con la coreografia di Selim Ben Safia, e gli autori – interpreti Marwen Errouine, Mohamed Issaoui, Pietro Autiero, Loris Vestuto, Alessia Muscariello, Maite Rogers Gastaka.

“Carte Blanche” è un’esperienza artistica straordinaria che porterà in luoghi non convenzionali e unici, offrendo una prospettiva completamente nuova e sorprendente sul mondo dello spettacolo dal vivo, un’occasione imperdibile per immergersi nell’affascinante universo coreografico degli artisti tunisini. Ogni itinerario rappresenta un’avventura unica, creata su misura per il luogo in cui si svolge. Selim Ben Safia invita Mohamed Issaoui con il suo assolo mozzafiato “Ommi Sissi” e Marwen Errouine – Myriam Soufy con l’assolo “Itinéris”, a un’esibizione che lascerà il pubblico senza fiato.

Selim Ben Safia ha iniziato la sua formazione nella danza hip-hop presso il Sybel Ballet Théâtre per poi perfezionarsi nella danza contemporanea presso il Centre Chorégraphique National de Montpellier. Nel 2017 ha fondato l’associazione “Al Badil – L’alternative Culturelle” con la missione di promuovere gli artisti emergenti e sostenere gli imprenditori culturali tunisini.

Marwen Errouine è coreografo e performer. Originario di Tunisi, ha mosso i primi passi nella danza all’età di 11 anni. Si è poi iscritto al Centre Méditerranéen de Danse e al Centre chorégraphique méditerranéen.

Mohamed Issaoui è un performer e danzatore tunisino, laureato in lettere moderne e attualmente studia ed effettua ricerche sulla danza all’Università di Parigi 8, i suoi spettacoli esplorano questioni in relazione al genere e alla sessualità.

Alle ore 21,00 il pubblico potrà prendere parte alla wine experience negli spazi al piano terra del museo.

biglietto alla cifra simbolica di 1 euro acquistabile presso la biglietteria del Museo oppure sull’app – Museitaliani al link Per l’ingresso al museo e la partecipazione alle attività è previsto unacquistabile presso la biglietteria del Museo oppure sull’app – Museitaliani al link https://shorturl.at/YfuQv. Il biglietto è gratuito fino ai 18 anni e in tutti i casi previsti dalla normativa sulle agevolazioni per l’ingresso nei siti del Ministero della Cultura.