Circa 50 screening urologici e cardiologici gratuiti effettuati questa mattina nella parrocchia di Via Madonna di Fatima, grazie al progetto “Le Domeniche della Salute” organizzato dai Club Rotary “Salerno Duomo” e “Salerno Est”.

“Le Domeniche della Salute” sono giornate di prevenzione organizzate dai Club Rotary grazie alle quali è possibile intercettare i reali bisogni delle comunità: sono sportelli di ascolto gratuiti attraverso i quali è possibile comprendere difficoltà che altrimenti sarebbero passate inosservate. Oltre alle visite capillari sui territori, organizzate dai singoli Club Rotary, come “Distretto Rotary 2101” organizziamo degli incontri di prevenzione a livello distrettuale in tutta la Regione Campania: in quelle aree dove ci sono delle criticità sanitarie. Abbiamo intercettato le criticità di alcune zone del Cilento; siamo stati anche ad Aversa e in altre zone del casertano e a breve saremo in alcune aree del sud del Vesuvio. Cerchiamo di associare al concetto della cultura della salute, e quindi della prevenzione, il concetto della salute della cultura: è possibile prevenire attraverso la consapevolezza, l’informazione, la formazione e quindi la cultura: Si salva di più un uomo informato che un uomo ricco!”. Sono le parole espresse con determinazione dal dottor Antonio Brando, Medico Chirurgo, Specialista in Urologia, Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, Past President del “Rotary Club Salerno Est” e attuale Governatore del “Distretto Rotary 2101”, che questa mattina ha effettuato circa venti check -up dell’apparato uro-genitale gratuiti presso la parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Via Madonna di Fatima, presieduta da Monsignor Antonio Montefusco, dove sono stati effettuati anche trenta screening cardiologici con il dottor Vincenzo Capuano, Cardiologo , Responsabile Distrettuale del Rotary per la Salute, Past President del “Rotary Club Salerno Picentia”, nell’ambito del progetto rotariano “Le Domeniche della Salute” organizzate grazie ai Club rotariani salernitani: “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto da Eduardo Grimaldi, e al “Rotary Club Salerno Est”, presieduto da Edoardo Ventura, con la collaborazione dei rispettivi Club Rotaract presieduti da Francesco Della Valle e Aldo Addesso e con il patrocinio del Comune di Salerno, nella persona del Sindaco Vincenzo Napoli e dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Paola De Roberto che ha sottolineato l’importanza del progetto rotariano:” Un’altra bella iniziativa del Rotary che immediatamente ho sposato insieme a tutta l’Amministrazione Comunale. È fondamentale investire sulla prevenzione, in particolare delle fasce più fragili che spesso, per le loro condizioni di disagio economico, non possono permettersi di sottoporsi a visite specialistiche, approfondite e complete”. Il dottor Brando ha effettuato degli screening sulle varie patologie uro-andrologiche:” Quella della prostata, quella della neoplasia del testicolo, del varicocele, che spesso sono disconosciute, soprattutto dai giovani che a differenza delle coetanee di sesso femminile, abituate a fare prevenzione dai primi anni dopo la comparsa della prima mestruazione, non sono abituati ad andare dall’urologo o dall’andrologo a farsi controllare. Grazie anche al mondo Rotary cerchiamo di far cambiare questa cattiva abitudine, suscitando interesse, attenzione alla prevenzione andrologica maschile visto che le percentuali di riproduzione, di procreazione, si stanno abbassando notevolmente anche a causa di un uso eccessivo degli antibiotici. Agli inizi del 900 il numero di spermatozoi nell’eiaculato era superiore a 30 milioni/ml che è generalmente considerato un valore normale per la fertilità maschile; alla fine del secolo scorso è sceso a 20 milioni/ml e oggi è arrivato a 15 milioni/ml: quindi l’uomo perde fertilità. È anche aumentato il rischio di menopausa precoce in quelle donne che vivono in quelle zone denominate “Terre dei Fuochi”, che sono esposte ad inquinanti ambientali. L’uomo e la donna del terzo millennio tendono, statisticamente, ad una ridotta fecondabilità e quindi fertilità. Intercettare i giovani, poco inclini alla visita uro – andrologica, è una missione che il Rotary deve avere perché il Rotary sa guardare oltre”. Il dottor Brando ha anche spiegato che la neoplasia prostatica è la più diffusa in Italia nei maschi dopo i 70 anni, subito dopo la neoplasia polmonare:” La neoplasia del testicolo è invece la neoplasia più importante tra i venti e i trent’anni. Da anni i Club Rotary si impegnano a educare le nuove generazioni ad un ascolto più responsabile del proprio corpo”. Il dottor Vincenzo Capuano, ha eseguito degli screening cardiovascolari, effettuando anche degli elettrocardiogrammi ad alcune delle circa trenta persone visitate alcune delle quali avevano già avuto problemi cardiovascolari:” Se c’è la necessità di effettuare un’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, detto anche delle carotidi, consigliamo ai pazienti di approfondire le indagini. Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di mortalità e malattia, nel mondo occidentale in particolare: le malattie come l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia, il diabete mellito, il sovrappeso e l’obesità, si sviluppano per stili di vita non corretti e per condizioni genetiche sfavorevoli. Queste condizioni patologiche, sono almeno in parte reversibili, quando diagnosticate e trattate in tempo. È importante conoscere i fattori di rischio prevalenti nella popolazione. La cultura della salute è indispensabile per promuovere azioni mirate ed efficaci: la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia. È importante praticare attività fisica aerobica; un’alimentazione corretta, non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche quantitativo; non bisogna acquisire più di un certo numero di calorie altrimenti c’è sovrappeso, sindrome metabolica o addirittura obesità. Fondamentale non assumere sostanze nocive come il fumo di sigarette, l’alcol o altre sostanze più importanti”. Continua quindi con grande partecipazione dei cittadini salernitani il progetto distrettuale “Le Domeniche della Salute”, dedicato alla prevenzione di varie patologie e rivolto alle persone meno abbienti come ha spiegato il presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, il dottor Eduardo Grimaldi, che ha sottolineato il grande lavoro portato avanti gratuitamente dai dottori rotariani:” Grazie alla loro grande disponibilità è possibile realizzare con successo questo progetto”. Il presidente del “Rotary Club Salerno Est”, il dottor Edoardo Ventura, ha ricordato i prossimi appuntamenti previsti nel calendario programmato:” Saranno effettuati gli screening oculistici pediatrici con la dottoressa Cristina Massaro e quelli ortopedici per la prevenzione dell’osteoporosi, con la dottoressa Rossella Cirillo, mentre il primo giugno saranno effettuati gli screening nefrologici con il dottor Giuseppe Palladino, neurologici con la dottoressa Rosa Napoletano e odontoiatrici con il dottor Antonio Sannino. Il 25 maggio sarà anche possibile donare il sangue per l’Ospedale di Salerno presso l’Unità di Raccolta Sangue messa a disposizione dai volontari della Croce Rossa Italiana di Salerno”. Importante il lavoro svolto nella mattinata dai soci rotariani Pacifico Marinato e Natalino Barbato. Presente il dottor Francesco Natale, CEO di MedicalSa, l’azienda che fornisce tutte le attrezzature necessarie per effettuare gli screening.

Aniello Palumbo