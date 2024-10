Sold out per tutte e quattro le serate dello Charlot

Hanno iniziato a fare la fila già dalle 15 di ieri pomeriggio coloro i quali volevano assistere ad una o più serate del Premio Charlot.

In maniera ordinata lo staff della kermesse dedicata al grande Charlie Chaplin, hanno consegnato ad ogni presente un numero progressivo che, a partire dalle ore 17, ha dato il diritto di accesso al botteghino per ritirare l’invito, valido per due persone per una o più serate del Premio Charlot.

Oltre 250 i numerini consegnati agli spettatori che pazientemente hanno atteso il loro turno.

La prima serata ad essersi riempita è stata quella del 24 ottobre, in programma proprio al Teatro Delle Arti, e che vedrà come protagonisti i giovani comici che si sfideranno per conquistare lo Charlot Giovani, ospite Arturo Brachetti. Successivamente sono finiti gli inviti per la serata del 25 ottobre, in programma sempre al Delle Arti e che vedrà come protagonista la Compagnia dell’Arte in “Il principe d’Egitto”.

Poco dopo le 19.30 sold out anche per la serata del 27 ottobre, che sarà condotta da Gino Rivieccio ed in programma al Teatro Verdi e che vedrà tra i protagonisti Ambra, Giuseppe Zeno, Roby Facchinetti, Gianpaolo Morelli e tanti altri.

Alle 21, orario di chiusura del botteghino, registrato il sold out anche per la serata del 26 ottobre, quella di Alessandro Siani. In programma al Teatro Augusteo.

Tanti i complimenti ricevuti dallo staff del Premio Charlot per l’organizzazione e per la trasparenza con la quale sono stati consegnati gli inviti per le quattro serate. “Avevamo stabilito delle regole – ha spiegato il direttore artistico Claudio Tortora – Per prima cosa avevamo deciso che ad ogni persona venisse consegnato un solo numero d’attesa. Nessuno poteva farsi dare un numero anche per un amico che non era ancora arrivato in teatro. Poi è stato stabilito che per accontentare il maggior numero di persone ad ogni persona venisse consegnato un solo invito valido per due ingressi. Inviti che sono stati consegnati solo per le serate di loro interesse.

Il tutto fino ad esaurimento posti. Ma non è tutto, abbiamo avvisato anche tutti coloro che hanno ricevuto l’invito, oltre ad averlo scritto dietro ad ogni biglietto, che è raccomandata la massima puntualità, perchè nel momento esatto in cui inizia la serata gli inviti non saranno più ritenuti validi e qualora dovessero rimanere dei posti liberi in sala, faremo entrare, se dovessero essere presenti, spettatori in attesa davanti ai teatri”.