Libriamoci, l’incontro all’Alfano I

Mercoledì 18 febbraio 2026 – ore 9:30
Liceo “Alfano I” – Salerno
L’incontro di presentazione del volume “ULTRAS – Antropologia di una subcultura ribelle” di Francesco Trione si è inserito all’interno della campagna nazionale “LIBRIAMOCI – Giornate di lettura nelle scuole”, promossa dal Ministero della Cultura, dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di diffondere il valore della lettura come strumento di crescita personale, culturale e civile.
L’iniziativa proponeva di offrire agli studenti un’occasione di confronto diretto con un’opera che affronta in maniera rigorosa e approfondita il fenomeno del movimento ultras, spesso relegato a rappresentazioni superficiali o stereotipate nel dibattito pubblico.
Il libro di Francesco Trione si distingue infatti per l’approccio socio-antropologico e interdisciplinare, capace di restituire complessità a una subcultura che attraversa il calcio, lo spazio urbano e le dinamiche dell’appartenenza collettiva. Attraverso l’analisi di rituali, simboli, linguaggi, pratiche di memoria e forme di territorializzazione, il volume interpreta la curva non come semplice luogo di tifo, ma come spazio culturale strutturato, dotato di codici propri e di una forte dimensione identitaria. La cultura ultras emerge così come laboratorio sociale in cui si producono significati, relazioni e forme di partecipazione che interrogano direttamente la contemporaneità, in particolare nei suoi rapporti con la mercificazione dello sport, la standardizzazione delle esperienze e la crisi dei legami comunitari. La presentazione del libro, pensata come momento di dialogo e riflessione, ha inteso stimolare negli studenti una lettura critica dei fenomeni sociali, invitandoli a superare giudizi semplificati per sviluppare capacità di analisi, comprensione e contestualizzazione. In questo senso, l’incontro si è configurato come un’esperienza formativa coerente con gli obiettivi educativi di LIBRIAMOCI, favorendo l’incontro tra scuola, ricerca culturale e realtà sociali complesse. L’evento ha rappresentato inoltre un’opportunità per riflettere sul ruolo della lettura come strumento di interpretazione del presente e di costruzione del pensiero critico, valorizzando testi che affrontano temi attuali con rigore scientifico e sensibilità umana. La scelta del volume di Trione risponde all’esigenza di proporre agli studenti contenuti culturalmente significativi, capaci di aprire spazi di confronto su identità, appartenenza, conflitto e partecipazione nella società contemporanea. La presentazione si configura come momento di approfondimento culturale e di educazione alla lettura consapevole, in linea con le finalità istituzionali dell’iniziativa nazionale.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.