Libriamoci, l’incontro all’Alfano I

Mercoledì 18 febbraio 2026 – ore 9:30

Liceo “Alfano I” – Salerno

L’incontro di presentazione del volume “ULTRAS – Antropologia di una subcultura ribelle” di Francesco Trione si è inserito all’interno della campagna nazionale “LIBRIAMOCI – Giornate di lettura nelle scuole”, promossa dal Ministero della Cultura, dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di diffondere il valore della lettura come strumento di crescita personale, culturale e civile.

L’iniziativa proponeva di offrire agli studenti un’occasione di confronto diretto con un’opera che affronta in maniera rigorosa e approfondita il fenomeno del movimento ultras, spesso relegato a rappresentazioni superficiali o stereotipate nel dibattito pubblico.

Il libro di Francesco Trione si distingue infatti per l’approccio socio-antropologico e interdisciplinare, capace di restituire complessità a una subcultura che attraversa il calcio, lo spazio urbano e le dinamiche dell’appartenenza collettiva. Attraverso l’analisi di rituali, simboli, linguaggi, pratiche di memoria e forme di territorializzazione, il volume interpreta la curva non come semplice luogo di tifo, ma come spazio culturale strutturato, dotato di codici propri e di una forte dimensione identitaria. La cultura ultras emerge così come laboratorio sociale in cui si producono significati, relazioni e forme di partecipazione che interrogano direttamente la contemporaneità, in particolare nei suoi rapporti con la mercificazione dello sport, la standardizzazione delle esperienze e la crisi dei legami comunitari. La presentazione del libro, pensata come momento di dialogo e riflessione, ha inteso stimolare negli studenti una lettura critica dei fenomeni sociali, invitandoli a superare giudizi semplificati per sviluppare capacità di analisi, comprensione e contestualizzazione. In questo senso, l’incontro si è configurato come un’esperienza formativa coerente con gli obiettivi educativi di LIBRIAMOCI, favorendo l’incontro tra scuola, ricerca culturale e realtà sociali complesse. L’evento ha rappresentato inoltre un’opportunità per riflettere sul ruolo della lettura come strumento di interpretazione del presente e di costruzione del pensiero critico, valorizzando testi che affrontano temi attuali con rigore scientifico e sensibilità umana. La scelta del volume di Trione risponde all’esigenza di proporre agli studenti contenuti culturalmente significativi, capaci di aprire spazi di confronto su identità, appartenenza, conflitto e partecipazione nella società contemporanea. La presentazione si configura come momento di approfondimento culturale e di educazione alla lettura consapevole, in linea con le finalità istituzionali dell’iniziativa nazionale.

