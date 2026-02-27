Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno: Sergio Cairone alla guida per il mandato 2026–2030

Di
Massimiliano Consiglio
-
Consiglio Commercialisti 2026–2030
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.

Si è ufficialmente insediato mercoledì 25 febbraio il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, che guiderà la categoria per il quadriennio 2026–2030. La prima seduta del nuovo organismo ha segnato l’avvio formale delle attività istituzionali e l’attribuzione delle cariche che affiancheranno il presidente Sergio Cairone nel corso del mandato.

Un passaggio istituzionale di rilievo per la professione, in una fase storica in cui il ruolo del commercialista è sempre più centrale nei processi economici, nella consulenza strategica alle imprese e nel presidio della legalità.

Le cariche istituzionali
Nel corso della riunione inaugurale sono state assegnate le principali funzioni di vertice. Nicola Fiore è stato nominato vicepresidente; Giuseppe Arleo ricoprirà il ruolo di segretario; Achille De Caro quello di tesoriere.

Completano il Consiglio Pierluigi Chiarito, Antonio De Lucia, Rosita Galdi, Alfonso Maria Gaeta, Vincenzo Landi, Rosanna Malisei, Giuseppina Napoli, Carmine Noschese, Maria Luisa Poppiti, Mario Ragone e Amerigo Rinaldi. Nei prossimi giorni saranno attribuite le deleghe operative per rendere pienamente esecutiva l’azione amministrativa.

Continuità e rinnovamento
Sergio Cairone presidente Odcec SalernoNel suo primo intervento da presidente, Cairone ha indicato la linea programmatica del nuovo quadriennio, parlando di una “continuità dinamica” rispetto al lavoro svolto dalla governance uscente. Un’espressione che sintetizza l’intenzione di valorizzare i risultati ottenuti negli ultimi anni, introducendo al contempo elementi di innovazione.

Tra i principi richiamati: trasparenza, rotazione degli incarichi, legalità, centralità della formazione e tutela della professione. Valori che, secondo il presidente, continueranno a rappresentare l’ossatura dell’azione consiliare.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza dell’Ordine sull’intero territorio provinciale, favorendo una relazione più diretta con gli iscritti attraverso momenti di confronto, ascolto e partecipazione.

Il ruolo strategico del commercialista
Il nuovo Consiglio si insedia in un contesto economico caratterizzato da complessità normativa, trasformazione digitale e crescente richiesta di competenze specialistiche. In questo scenario, la figura del commercialista evolve da consulente tecnico-contabile a professionista strategico al servizio di imprese, contribuenti e istituzioni.

La gestione dei processi economici, l’interpretazione delle norme fiscali, l’analisi dei bilanci e la pianificazione finanziaria richiedono oggi competenze trasversali e aggiornamento costante. Per questo, uno dei pilastri del mandato 2026–2030 sarà il rafforzamento dell’offerta formativa.

Formazione e innovazione tecnologica
consiglio odcec salernoParticolare attenzione sarà riservata ai giovani professionisti e ai percorsi di orientamento alla professione. L’Ordine intende investire in strumenti e servizi concreti, capaci di sostenere gli iscritti nell’affrontare le sfide del mercato.

Tra le priorità figura l’integrazione delle nuove tecnologie nei processi professionali. L’intelligenza artificiale, l’automazione dei flussi documentali e l’analisi avanzata dei dati rappresentano leve operative che possono migliorare efficienza, precisione e qualità del servizio.

Il Consiglio promuoverà iniziative formative dedicate all’innovazione digitale, con l’obiettivo di accompagnare gli studi professionali in un percorso di modernizzazione strutturato e consapevole.

Sinergie istituzionali e dialogo con l’Agenzia delle Entrate
Un altro capitolo centrale del programma riguarda il rafforzamento delle relazioni istituzionali. Il nuovo Consiglio punta a consolidare le sinergie con università, enti pubblici, altre professioni ordinistiche e associazioni di categoria, per valorizzare il contributo dei commercialisti allo sviluppo economico locale.

Particolare rilievo assume il rapporto con l’Agenzia delle Entrate. Tra le prime iniziative annunciate vi è la richiesta di prevedere un accesso dedicato settimanale riservato ai commercialisti, così da garantire maggiore efficienza operativa e condizioni di lavoro più funzionali per studi e collaboratori.

La misura, nelle intenzioni del Consiglio, consentirebbe di ridurre criticità organizzative e di migliorare la gestione delle pratiche a beneficio di imprese e contribuenti.

Presidio di legalità e servizio alla collettività
Il presidente Cairone ha ribadito come la professione del commercialista rappresenti un presidio di legalità e trasparenza nel sistema economico. Un ruolo che si traduce in responsabilità sociale e istituzionale, oltre che tecnica.

Il nuovo Consiglio intende lavorare con spirito di servizio, mettendo al centro gli iscritti e rafforzando il dialogo con il territorio. L’azione amministrativa sarà orientata a sostenere la competitività degli studi professionali e a consolidare la credibilità della categoria.

Un quadriennio di sfide
Il mandato 2026–2030 si apre in una fase di trasformazioni profonde: digitalizzazione dei processi fiscali, evoluzione normativa continua, nuove esigenze delle imprese e crescente attenzione alla compliance.

In questo contesto, l’Ordine dei Commercialisti di Salerno è chiamato a svolgere una funzione di guida e coordinamento, offrendo indirizzo strategico e strumenti operativi adeguati.

L’insediamento del nuovo Consiglio rappresenta dunque non solo un passaggio istituzionale, ma l’avvio di un percorso che punta a consolidare il ruolo centrale del commercialista nel sistema economico provinciale.

Con una squadra ampia e articolata, una visione orientata all’innovazione e una forte attenzione al dialogo istituzionale, il quadriennio appena iniziato si propone di rafforzare identità, competenze e capacità di rappresentanza di una professione sempre più decisiva per la stabilità e la crescita del territorio.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Articolo precedenteLibriamoci, l’incontro all’Alfano I
Articolo successivoRiabitare il Sud: il Cilento ammesso alla seconda fase
Massimiliano Consiglio
Massimiliano Consiglio
http://www.kynetic.it
Massimiliano Consiglio. Da oltre 30 anni mi occupo di marketing e comunicazione con un'amore per il digitale e l'innovazione tecnologica. Sono appassionato di storia, delle civiltà e culture di tutto il mondo e in particolare di quelle che a me sembrano abbiano imboccato la strada giusta. Sono il Ceo e fondatore di Kynetic, storica web agency di Salerno, con la quale cerco di portare avanti i principi di innovazione, tecnologie e comunicazione ai quali da sempre mi sono ispirato. Amo scrivere articoli sugli argomenti più diversi, spesso di marketing e comunicazione, ma con un attenzione al sociale e alle problematiche quotidiane delle persone.
Facebook Linkedin

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE